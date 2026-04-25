Castellanza: un albero come simbolo di riconoscenza per onorare la memoria di Mirella Cerini
Mirella Cerini è stata ricordata anche qualche giorno fa durante la serata di gala per i 10 anni dell'Associazione
A due anni esatti dalla tragica scomparsa di Mirella Cerini, sindaco di Castellanza venuta a mancare il 25 aprile 2024 dopo le celebrazioni per il 79° anniversario della Liberazione a causa di un malore risultato poi fatale, l’Associazione Culturale Area Giovani di Castellanza ha piantato un albero per onorare la sua memoria come simbolo di vita, crescita e riconoscenza per il suo costante sostegno.
Il gesto mira a mantenere vivo il ricordo di un sindaco e figura chiave per Castellanza e per i suoi cittadini, in particolare per i giovani. La passione e la dedizione che Cerini ha sempre messo nel suo lavoro sono state ricordate anche qualche giorno fa durante la serata di gala per i 10 anni dell’Associazione nella splendida cornice del Museo Cozzi di Legnano.
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