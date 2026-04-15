Castellanzese e LIUC Sport: alleanza tra calcio e università per la valorizzazione dei giovani
La società neroverde ha ospitato una delegazione universitaria durante la sfida contro la Leon per avviare un progetto che unisce il calcio dilettantistico e la formazione accademica
Lo sport e l’università si stringono la mano a Castellanza, sancendo un’alleanza che unisce il calcio di Serie D e il mondo della formazione accademica. La Castellanzese e LIUC Sport, l’anima sportiva dell’Università Carlo Cattaneo, hanno infatti dato ufficialmente il via a una collaborazione che punta a valorizzare i giovani del territorio e a integrare i valori della competizione sportiva con quelli dello studio.
L’incontro allo stadio Provasi
Il debutto ufficiale di questa sinergia è avvenuto sul campo, in una cornice di festa e agonismo. In occasione della sfida di campionato tra la Castellanzese e la Leon, la società neroverde ha aperto le porte dello stadio “Giovanni Provasi” a una delegazione della squadra universitaria. Un momento che ha trasformato lo stadio non solo in un luogo di cronaca sportiva, ma in un punto di incontro tra diverse eccellenze della città.
Il momento istituzionale con il Presidente Affetti
Durante l’intervallo della partita, il prato verde ha ospitato un significativo momento istituzionale. Gli studenti-atleti della LIUC hanno sfilato sul terreno di gioco insieme ad Alberto Affetti, Presidente della Castellanzese. Un gesto simbolico che ha segnato l’inizio di un percorso condiviso, confermando la volontà del club neroverde di essere un attore sociale attivo e non solo una realtà calcistica.
Sport e formazione: un ponte per il futuro
L’iniziativa non è destinata a rimanere un caso isolato, ma si inserisce in un progetto strutturato. L’obiettivo dichiarato è quello di creare un collegamento solido tra il calcio dilettantistico di alto livello e il mondo universitario locale. In questo modo, si intende promuovere la partecipazione attiva dei giovani e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità di Castellanza, rendendo lo sport uno strumento di crescita anche educativa.
Nuove iniziative per il territorio
Guardando al futuro, la collaborazione con LIUC Sport prevede lo sviluppo di eventi e progetti congiunti. L’idea è quella di coinvolgere in modo trasversale studenti, atleti e residenti, trasformando lo stadio in uno spazio inclusivo e aperto alle nuove generazioni. Per la Castellanzese, questo passo rappresenta un’ulteriore conferma del proprio impegno nel radicarsi profondamente nel tessuto sociale e territoriale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emapalu su Polvere, salti e tanto gas: il Ciglione di Malpensa incorona i re del Campionato Nord-Ovest di motocross
Felice su Crollo di Orban in Ungheria, il senatore Alfieri: "Una sconfitta che va oltre i confini ungheresi"
principe.rosso su Il cordoglio per la morte di Maria Pellegatta
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.