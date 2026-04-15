Castellanzese e LIUC Sport: alleanza tra calcio e università per la valorizzazione dei giovani

Lo sport e l’università si stringono la mano a Castellanza, sancendo un’alleanza che unisce il calcio di Serie D e il mondo della formazione accademica. La Castellanzese e LIUC Sport, l’anima sportiva dell’Università Carlo Cattaneo, hanno infatti dato ufficialmente il via a una collaborazione che punta a valorizzare i giovani del territorio e a integrare i valori della competizione sportiva con quelli dello studio.

L’incontro allo stadio Provasi

Il debutto ufficiale di questa sinergia è avvenuto sul campo, in una cornice di festa e agonismo. In occasione della sfida di campionato tra la Castellanzese e la Leon, la società neroverde ha aperto le porte dello stadio “Giovanni Provasi” a una delegazione della squadra universitaria. Un momento che ha trasformato lo stadio non solo in un luogo di cronaca sportiva, ma in un punto di incontro tra diverse eccellenze della città.

Il momento istituzionale con il Presidente Affetti

Durante l’intervallo della partita, il prato verde ha ospitato un significativo momento istituzionale. Gli studenti-atleti della LIUC hanno sfilato sul terreno di gioco insieme ad Alberto Affetti, Presidente della Castellanzese. Un gesto simbolico che ha segnato l’inizio di un percorso condiviso, confermando la volontà del club neroverde di essere un attore sociale attivo e non solo una realtà calcistica.

Sport e formazione: un ponte per il futuro

L’iniziativa non è destinata a rimanere un caso isolato, ma si inserisce in un progetto strutturato. L’obiettivo dichiarato è quello di creare un collegamento solido tra il calcio dilettantistico di alto livello e il mondo universitario locale. In questo modo, si intende promuovere la partecipazione attiva dei giovani e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità di Castellanza, rendendo lo sport uno strumento di crescita anche educativa.

Nuove iniziative per il territorio

Guardando al futuro, la collaborazione con LIUC Sport prevede lo sviluppo di eventi e progetti congiunti. L’idea è quella di coinvolgere in modo trasversale studenti, atleti e residenti, trasformando lo stadio in uno spazio inclusivo e aperto alle nuove generazioni. Per la Castellanzese, questo passo rappresenta un’ulteriore conferma del proprio impegno nel radicarsi profondamente nel tessuto sociale e territoriale.