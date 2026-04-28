Castello Cabiaglio, torna il “Mercato del Giusto iNperfetto”: un borgo in festa tra bio e solidarietà

Domenica 3 maggio l’undicesima edizione della rassegna primaverile: artigiani, laboratori per bambini, street food e la presentazione di un libro in biblioteca

Il borgo di Castello Cabiaglio si prepara a riaccendere i motori della convivialità con l’edizione primaverile del “Mercato del Giusto iNperfetto”. L’appuntamento, giunto al suo undicesimo anno di vita, è fissato per domenica 3 maggio, dalle ore 10 alle 18.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra il Comune e l’associazione culturale Matrioska, punta a dare continuità a una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per il territorio, senza mai perdere la sua vocazione originaria: uno spirito solidale e di comunità.

Artigianato, qualità e relazioni

Le vie del borgo ospiteranno piccoli produttori locali, artigiani e hobbisti provenienti da tutta la provincia. Al centro della giornata non ci sarà solo la vendita di prodotti bio e fatti a mano, ma soprattutto lo spazio per le relazioni umane, motore fondamentale per mantenere vive le piccole comunità dei territori montani.

Un programma per tutte le età

La giornata sarà scandita da numerose attività pensate per coinvolgere i più giovani e le famiglie:

Dalle ore 10: Apertura dello Spazio Baratto dedicato ai bambini.

Ore 15: Presso la Biblioteca Civica, presentazione del libro “Primo nome Spelacchio – Storie di una gatta, di un gatto ‘scrittore’ e di altri animali”, con la partecipazione dell’autrice e dell’illustratrice.

Ore 16:30: Grande caccia al tesoro tra i vicoli del borgo.

Sapori artigianali

Non mancherà l’area dedicata al gusto. Lungo le strade sarà possibile trovare diverse proposte di street food, accompagnate dalla birra artigianale varesina del birrificio 50&50. Per i più golosi, come da tradizione, sarà presente anche il camioncino del gelato artigianale.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul programma, gli organizzatori invitano a consultare le pagine social ufficiali del “Mercato del Giusto iNperfetto”.