Castiglione Olona celebra l’81° Anniversario della Liberazione

La Città di Castiglione Olona si appresta a onorare la ricorrenza del 25 Aprile, celebrando l’81° Anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Un programma solenne che coinvolgerà autorità, associazioni del territorio e il mondo della scuola per mantenere vivo il valore della libertà e il ricordo di chi ha sacrificato la vita per essa.

Il programma della mattinata

Le celebrazioni ufficiali avranno inizio alle ore 9.30 con il raduno dei partecipanti e delle Associazioni davanti al Monumento dei Caduti di Via Conte Ludovico Castiglioni. Alla cerimonia prenderanno parte il Sindaco e le autorità cittadine, insieme a una delegazione di studenti dell’Istituto Comprensivo “Cardinal Branda Castiglioni”, simbolo del passaggio di testimone della memoria alle nuove generazioni.

Durante la cerimonia verrà deposta una corona d’alloro in ricordo dei Caduti di tutte le Guerre, seguita dalla visita al Sacrario dei Caduti presso il Cimitero cittadino.

Gli omaggi sul territorio

Le celebrazioni comunali saranno precedute da due momenti significativi nei luoghi simbolo della Resistenza locale:

Ore 9.00: Ritrovo al cippo commemorativo del partigiano Augusto Covalero a Lozza.

A seguire: Deposizione di una corona d’alloro al Monumento dei Caduti di Gornate Superiore.

Musica e partecipazione

L’intera mattinata sarà solennizzata dalle note del Corpo Filarmonico “S. Cecilia” di Castiglione Olona, che accompagnerà i momenti salienti della commemorazione. L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare per riaffermare i valori di democrazia e pace alla base della Repubblica Italiana.