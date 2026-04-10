Cavo d’acciaio teso ad altezza uomo: trappola sul sentiero a Marzio

Una corda d’acciaio tesa a un metro e trenta da terra, proprio in mezzo al sentiero. È la scoperta inquietante fatta da un frequentatore dei boschi di Marzio, lungo il percorso che scende dal Sasso Bolle verso la località La Forcorella.

Il pericolo è oggettivo: a quell’altezza, il cavo rappresenta un rischio gravissimo per l’incolumità di chi percorre il sentiero in mountain bike o di corsa. Una “trappola” resa ancora più insidiosa dalla scarsa visibilità nel fitto della vegetazione.

Macerie e terra per chiudere il passaggio

Il blocco non si limita al filo metallico. Chi ha deciso di sbarrare la strada ha utilizzato anche un accumulo di terra di riporto per creare un dosso artificiale e macerie edili scaricate sotto lo strato di terra.

Nonostante il sentiero attraversi un mappale di proprietà privata, i segnali cromatici sulle piante confermano che si tratta di un percorso frequentato regolarmente da sportivi e turisti.

La pratica di tendere cavi o posizionare ostacoli pericolosi, purtroppo non nuova nelle cronache locali legate ai conflitti di vicinato nei boschi, solleva ora una forte richiesta di intervento per evitare che qualcuno possa farsi male seriamente.