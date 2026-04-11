“C’è un lavoro da portare avanti”: Bianchi presenta la sua squadra per le amministrative di Luino 2026

«Non mi ricandido per ambizione personale, ma per senso di responsabilità». Con queste parole Enrico Bianchi ha ufficializzato questa sera – sabato 11 aprile –, a Palazzo Verbania, la sua candidatura alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, presentando la lista civica “Proposta per Luino 2026”.

La scelta, ha spiegato il sindaco uscente, «non è stata immediata», ma maturata «dopo riflessioni e anche qualche esitazione». Alla base, oltre al bilancio dei cinque anni di mandato, «l’ascolto di cittadini, associazioni e operatori economici», da cui sarebbe emersa «una richiesta chiara: continuare e non interrompere il lavoro avviato».

Bianchi ha legato la ricandidatura a continuità amministrativa e metodo. «Abbiamo cercato di costruire un’amministrazione che dialoga e coinvolge. Un percorso che ha iniziato a dare risultati e che ha bisogno di consolidarsi».

Il bilancio del mandato

Nel suo intervento il sindaco ha rivendicato alcuni risultati del mandato, tra cui il nuovo asilo nido finanziato anche con fondi Pnrr, l’acquisizione del Teatro Sociale intitolato a Dario Fo e diversi interventi sul fronte sociale. Ha ricordato anche momenti complessi come la frana di Creva del 2023: «Una delle prove più difficili, con 46 famiglie fuori casa. Siamo riusciti a riportarle nelle loro abitazioni».

Sul piano economico ha sottolineato il passaggio da una situazione di disavanzo a una con avanzi di amministrazione: «Senza una gestione seria delle risorse non si costruisce nulla».



Squadra e priorità per il futuro

Guardando al futuro, due le priorità indicate: la creazione di uno spazio per associazioni ed eventi e il collegamento ciclopedonale tra Luino e Germignaga.

Nel corso della serata sono stati presentati anche i 16 candidati della lista: Aldo Alberto Giuseppe Aloja, Giovanni Campoleoni, Giuseppe Cutrì, Matteo Bianchi, Marina Fiengo, Carmelo Furnari, Martino Gladiali, Douaa Habachi, Maria Vittoria Lanella, Fabio Lucioli, Ivan Luigi Martinelli, Erika Papa, Francesca Porfiri, Beatrice Porro, Giorgia Quadri, Domenico Trombetta.

A introdurre l’incontro è stato l’imprenditore Paolo Corsini, che ha richiamato anche l’importanza della partecipazione al voto: «L’astensionismo è un problema, soprattutto alle elezioni amministrative».

Con la presentazione della lista entra così nel vivo la campagna elettorale, in vista del voto di fine maggio. Al momento si profila una corsa a più candidati, con almeno quattro liste in campo e un quadro ancora in evoluzione.

Sul fronte del centrodestra resta centrale la figura di Andrea Pellicini, indicato come candidato unitario ma con una candidatura che nelle scorse settimane è stata al centro di attese e passaggi non ancora del tutto lineari.