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Cena di gala di Varese Alzheimer: una serata per non dimenticare chi dimentica

Sono state circa settanta persone a rispondere all'invito di Varese Alzheimer giovedì sera, 23 aprile, al Ristorante Panorama

Successo per la cena di Varese Alzheimer

Sono state circa settanta persone a rispondere all’invito di Varese Alzheimer giovedì sera, 23 aprile, riunendosi al Ristorante Panorama per la cena annuale dei sostenitori. Una serata conviviale che ha rinnovato il solido legame tra l’associazione e la sua comunità di riferimento.

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Cena di gala di Varese Alzheimer: una serata per non dimenticare chi dimentica 4 di 7
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Dopo la cena dei sostenitori, la serata si è chiusa con la tradizionale lotteria, che ha concluso in allegria una serata all’insegna della vicinanza a chi ogni giorno lavora per supportare pazienti e famiglie colpite dalla malattia.

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Pubblicato il 24 Aprile 2026
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