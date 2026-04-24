Sono state circa settanta persone a rispondere all’invito di Varese Alzheimer giovedì sera, 23 aprile, riunendosi al Ristorante Panorama per la cena annuale dei sostenitori. Una serata conviviale che ha rinnovato il solido legame tra l’associazione e la sua comunità di riferimento.

Galleria fotografica Cena di gala di Varese Alzheimer: una serata per non dimenticare chi dimentica 4 di 7

Dopo la cena dei sostenitori, la serata si è chiusa con la tradizionale lotteria, che ha concluso in allegria una serata all’insegna della vicinanza a chi ogni giorno lavora per supportare pazienti e famiglie colpite dalla malattia.