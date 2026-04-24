Cena di gala di Varese Alzheimer: una serata per non dimenticare chi dimentica
Sono state circa settanta persone a rispondere all'invito di Varese Alzheimer giovedì sera, 23 aprile, al Ristorante Panorama
Sono state circa settanta persone a rispondere all’invito di Varese Alzheimer giovedì sera, 23 aprile, riunendosi al Ristorante Panorama per la cena annuale dei sostenitori. Una serata conviviale che ha rinnovato il solido legame tra l’associazione e la sua comunità di riferimento.
Galleria fotografica
Dopo la cena dei sostenitori, la serata si è chiusa con la tradizionale lotteria, che ha concluso in allegria una serata all’insegna della vicinanza a chi ogni giorno lavora per supportare pazienti e famiglie colpite dalla malattia.
Galleria fotografica
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Felice su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.