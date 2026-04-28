Ceresio in Giallo fa il pieno di finalisti eccellenti: ecco i nomi. Premiazione il 24 maggio a Varese

Con il nuovo record di 637 opere letterarie pervenute contro le 538 dell’edizione precedente Ceresio in Giallo – il concorso letterario internazionale dedicato al genere giallo, thriller, noir e poliziesco, nato da un’idea di Carla De Albertis e Jenny Santi – svela i suoi finalisti e si avvicina alla cerimonia conclusiva. La premiazione dell’edizione 2025-2026 si terrà a Varese domenica 24 maggio alle 15 alla Villa Napoleonica di Ville Ponti, in piazza Litta 2.

Tra i trentaquattro finalisti della sezione principale — romanzi editi di genere giallo, thriller, noir e poliziesco — spiccano alcuni nomi noti al grande pubblico. Tra gli altri Michele Brambilla, oggi direttore del quotidiano genovese Il Secolo XIX, è in gara con Non è successo niente di grave (Baldini+Castoldi), ambientato nel 1980 tra la Brianza, la sponda lombarda del Lago Maggiore e Milano. Il romanzo racconta di un giovane cronista catapultato in un’indagine di cronaca nera, intrecciando memoria e giornalismo in un noir di atmosfera. Il libro ha già ottenuto il Premio Vigàta 2025. Brambilla, monzese di nascita, ha diretto tra l’altro La Provincia di Como ed è figura ben nota nell’ecosistema giornalistico del Nord.

C’è poi Maurizio Mannoni, per anni giornalista del Tg3 Rai dove ha condotto Linea notte fino al 2023, con il suo primo romanzo Quella notte a Saxa Rubra (La nave di Teseo): un’indagine ambientata negli studi Rai, dove un giornalista ricostruisce la morte misteriosa di un collega e amico, tra politica, potere televisivo e una storia d’amore rimasta in sospeso. E tra i finalisti c’è anche Tiziana Maiolo, con Toghe al veleno (Milieu): giornalista professionista e parlamentare per tre legislature, già presidente della Commissione Giustizia della Camera, porta in scena un giallo milanese ambientato al Palazzo di giustizia, con protagoniste una sostituto procuratore e una cronista giudiziaria alle prese con la morte di due procuratori della Repubblica.

TANTE SEZIONI, E TANTI NOMI, IN GARA

Numerose le sezioni in gara. Oltre ai romanzi editi, sono previste una sezione per racconti inediti ambientati sui laghi, una per romanzi gialli inediti (“Gialli nel cassetto”), una dedicata alla narrativa per ragazzi dai 10 anni in su (“Giallo Junior”), una per e-book certificati accessibili LIA (“Il Giallo per tutti”) e una sezione letterario-fotografica (“Il Giallo in una frase”). Ventitré i finalisti nella sezione racconti inediti, che saranno pubblicati nell’antologia Laghi e Delitti VI edita da Frilli. Tra i premi speciali, il “Premio Giovani Autori Claudio De Albertis” per under 35 e il “Premio Regio Insubrica” per il miglior racconto ambientato su un lago dell’area insubrica.

IL VINCITORE DEL 2025: PIERGIORGIO PULIXI

L’edizione di quest’anno arriva da un’annata di grande successo: lo scorso anno la vittoria assoluta è andata a Piergiorgio Pulixi — considerato uno dei più importanti rappresentanti della nuova generazione di scrittori noir e thriller in Europa e tra gli autori italiani più venduti — con il giallo La libreria dei gatti neri.

A partecipazione gratuita e promosso dal Circolo degli Artisti di Varese Ceresioingiallo gode del patrocinio del Parlamento Europeo, del Ministero della Cultura, di Regione Lombardia e del Comune di Varese, tra gli altri enti sostenitori.

TUTTI I FINALISTI

Qui, in ordine alfabetico, i finalisti tra i quali saranno scelti i tre vincitori. Al primo classificato andrà il Premio Credem Euromobiliare di 1.700 euro, al secondo classificato 700 euro e al terzo 500 euro.

Danilo Balestra I giorni bui (Golem Edizioni)

Elisa Bertini Linfa nera (SEM)

Francesco Bozzi Il mostro di Urbino (Solferino)

Michele Brambilla Non è successo niente di grave (Baldini+Castoldi)

Daniele Bresciani La lince sa aspettare (Bompiani)

Umberto Brindani Senza lasciare traccia (Piemme)

Cocco & Magella Omicidio al faro (Marsilio)

De Bellis & Fiorillo Dove si mangia la nebbia (Piemme)

Romano De Marco Dimenticare Milano (Ubagu Press)

Jacopo De Michelis La montagna nel lago (Giunti Editore)

Paolo Di Pinto Le ultime luci prima della sera (Abrabooks)

Beatrice Fiaschi Le notti di Odino (Edizioni IlViandante)

Davide Gadda La palma svedese (Edizioni IlViandante)

Vincenzo Galati Il redentore (Mursia)

Antonio Lanzetta L’educatore (Newton Compton Editori)

Paolo Lanzotti L’enigma della maschera (TRE60)

Giorgia Lepore Forse è così che si diventa uomini (E/O)

Tiziana Maiolo Toghe al veleno (Milieu)

Lorenzo Malvezzi Vicoli oscuri (Frilli)

Maurizio Mannoni Quella notte a Saxa Rubra (La nave di Teseo)

Emilio Martini La numero uno (Corbaccio)

Maria Masella Irene l’assassina (Salani)

Umberto Matino La cattiva terra (SEM)

Luca Ongaro Una brutta strada per il commissario Campani (iDobloni del Covo della Ladra)

Giuliano Pasini L’estate dei morti (Piemme)

Patrizia Petruccione e Roberto Aicardi Una camicia rosso sangue (Robin Edizioni)

Marco Piozzini e Amédéo Wermelinger Castelli di sabbia (Salvioni)

Martina Salvai Non è vero che in campagna c’è silenzio (Golem Edizioni)

Livia Sambrotta Cristallo (SEM)

Donato Sergi Il vampiro di Vanchiglia (Ianieri)

Giovanni Soldati L’impazienza della falena (Fontana Edizioni)

Paolo A. Sorrentino La strategia del diavolo (Edizioni della Goccia)

Stefano Tofani La bestia che cercate (Guanda)

Andrea Veronese Nebbia (Minerva Edizioni)

Premio Giovani Autori “Claudio De Albertis” per romanzi editi di autori under 35

In ordine alfabetico, i finalisti. Al vincitore andrà il premio di 1.000 euro.

Gioconda Joplin L’architettura della verità (Gagio)

Martina Salvai Non è vero che in campagna c’è silenzio (Golem Edizioni)

Donato Sergi Il vampiro di Vanchiglia (Ianieri)

“Il Giallo per tutti” per romanzi gialli editi con e-Book certificati LIA

Al vincitore andrà il Premio Banca Mediolanum di 1.000 euro. I finalisti in ordine alfabetico:

Cocco & Magella Omicidio al faro (Marsilio)

Paolo Lanzotti L’enigma della maschera (TRE60)

Emilio Martini Aspettando Cosetta (Corbaccio)

Racconti gialli inediti ambientati sui laghi

In ordine alfabetico i finalisti che saranno pubblicati nell’antologia Laghi e Delitti VI F.lli Frilli Editori. Al vincitore andrà il premio Francesco Paolo Musajo Somma di Galesano di 500 euro. Al secondo classificato il premio di 250 euro e di 200 euro al terzo.

Roberta Avallone Mi perdoni, padre, perché ho peccato

Marco P. L. Bernardi La bella del Laux

Roberto Bonaiuti Vieni a portarmi via

Galia Debette Foech e Bréva

Valentina Dellapiazza Il silenzio delle monache

Alessandro Denci Niccolai Il perché del luccio

Cristina Di Claudio Con gli occhi rivolti indietro

Francesca Faramondi L’ultima passeggiata

Luca Filippo Due vite

Monica Gorret Il sorriso del lago

Pasquale Granato Matilde T., maestra elementare

Marina Masoero Il cadavere senza memoria

Andreina Moretti Il lago a forma di cuore

Lorenzo Mugnai Il riflesso

Andrea Pighin Sul fondale di Santa Croce

Mauro Poma Intonaco

Emanuela Prestinari Il direttore d’orchestra

Massimiliano Serino Acque morte

Tiziano Solignani Onde

Pietro Stampa L’acqua non dimentica

Dario Tedesco Scomparti d’amore

Daniele Torquati Il giorno dell’ira

Graziano Turrini Enantio

Premio speciale “Giovani Autori Claudio De Albertis” per il miglior racconto inedito di autori under 35

Al vincitore andrà il premio di 300 euro e la pubblicazione nell’Antologia Laghi e Delitti VI edita da F.lli Frilli Editori. In ordine alfabetico, i finalisti:

Roberto Faccioli Il silenzio di Varenna

Luca Filippo L’orologeria Alfieri

Edoardo Maglio Il giallo del libro giallo

Premio speciale “Regio Insubrica” per il miglior racconto giallo inedito ambientato su un lago dell’area insubrica

Al vincitore andrà il premio di 200 euro e la pubblicazione nell’Antologia Laghi e Delitti VI edita da F.lli Frilli Editori. In ordine alfabetico, i finalisti:

Ana Maria Cuvuliuc Il respiro del lago

Antonietta Lembo Il riflesso perfetto del lago di Como

Lorenzo Mugnai Il riflesso

Massimiliano Serino Acque morte

Tiziano Solignani Onde

Pietro Stampa L’acqua non dimentica

“Gialli nel cassetto” per romanzi gialli inediti

L’opera vincitrice sarà pubblicata nella collana SuPerNoir Bross di F.lli Frilli Editore. In ordine alfabetico, i finalisti:

Adriana Capogrosso Le madri

Maria Michela Di Lieto Finché fuoco non vi separi

Rose Madonia Non dire il nome

Luigi Muzii Niente di personale

Marisa Salabelle La morte sul crinale

“Giallo Junior” per romanzi di genere mistery, giallo e noir per ragazzi di età 10+. Giuria adulti

Primo premio Comune di Varese di 1.000 euro, 500 al secondo e 350 al terzo. I finalisti in ordine alfabetico:

Fabrizio Altieri Omicidio sull’Hindenburg (Pelledoca Editore)

Nicola Brunialti Sophie (Gallucci Bros)

Chiara Lossani Giallo sui Navigli (Paoline Editoriale Libri)

Luca Occhi Il mistero delle stelle scomparse (Pelledoca Editore)

Mariapaola Pesce Indizi per posta (Pelledoca Editore)

“Giallo Junior” per romanzi di genere mistery, giallo e noir per ragazzi di età 10+. Giuria ragazzi

Al vincitore il premio di 400 euro. I finalisti in ordine alfabetico:

Gionata Bernasconi e Lietta Santinelli Tre profezie ai bordi del Ceresio (Salvioni)

Andrea Biscaro L’antro di Bosconero (Giunti Editore)

Mauro Garofalo Gli investigatori dell’incubo (Gallucci Bros)

“Il Giallo in una frase” – sezione letterario-fotografica

Al vincitore il premio di 100 euro, mentre le opere finaliste saranno esposte in occasione della premiazione del 24 maggio. I finalisti in ordine alfabetico:

Serena Barbieri, Benedetta Casizzi, Giovanni Carulli (presente con tre opere), Galia Debette, Stefania Di Fazio, Patrizia Fedi, Elena Glorini, Luisa Liguoro, Alessandra Marini (presente con due opere).