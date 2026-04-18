“Cerro nel cuore”: in darsena la mostra di Dario Pareschi
Dal 25 aprile al 3 maggio al Circolo Velico Medio Verbano di Cerro di Laveno. Parte del ricavato delle opere sosterrà il progetto inclusivo “Cuori oltre l’ostacolo”
Sarà inaugurata sabato 25 aprile alle ore 17.00, nella sede del Circolo Velico Medio Verbano in via dei Pescatori 3 a Cerro di Laveno, la mostra “Cerro nel cuore”, personale del pittore Dario Pareschi. L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 3 maggio negli spazi della darsena, proponendo un percorso artistico fatto di luci, colori e suggestioni ispirate al paesaggio lacustre.
Le opere di Pareschi, caratterizzate da una pittura evocativa e attenta ai giochi di luce, raccontano scorci e atmosfere in cui la natura diventa protagonista, trasformando l’attimo in immagine. Un linguaggio che unisce sensibilità artistica e capacità di osservazione, restituendo al pubblico una visione personale e poetica del territorio.
L’iniziativa si inserisce anche in un contesto solidale: una quota delle eventuali opere vendute sarà infatti devoluta al progetto per una vela inclusiva del Circolo Velico Medio Verbano, “Cuori oltre l’ostacolo”, a sostegno di attività accessibili a tutti.
La mostra sarà visitabile nei giorni feriali dalle 16.00 alle 19.00, mentre nei festivi l’orario sarà dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30.
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