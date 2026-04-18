“Cerro nel cuore”: in darsena la mostra di Dario Pareschi

Sarà inaugurata sabato 25 aprile alle ore 17.00, nella sede del Circolo Velico Medio Verbano in via dei Pescatori 3 a Cerro di Laveno, la mostra “Cerro nel cuore”, personale del pittore Dario Pareschi. L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 3 maggio negli spazi della darsena, proponendo un percorso artistico fatto di luci, colori e suggestioni ispirate al paesaggio lacustre.

Le opere di Pareschi, caratterizzate da una pittura evocativa e attenta ai giochi di luce, raccontano scorci e atmosfere in cui la natura diventa protagonista, trasformando l’attimo in immagine. Un linguaggio che unisce sensibilità artistica e capacità di osservazione, restituendo al pubblico una visione personale e poetica del territorio.

L’iniziativa si inserisce anche in un contesto solidale: una quota delle eventuali opere vendute sarà infatti devoluta al progetto per una vela inclusiva del Circolo Velico Medio Verbano, “Cuori oltre l’ostacolo”, a sostegno di attività accessibili a tutti.

La mostra sarà visitabile nei giorni feriali dalle 16.00 alle 19.00, mentre nei festivi l’orario sarà dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30.