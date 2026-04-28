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Cessione Pro Patria, il gruppo Estrella vuole una risposta rapida. La mossa non è ostile a Finnat

Il gruppo olandese possiede il Cascais (Portogallo) e sta provando ad acquisire altri piccoli club in Scozia e Spagna. Ha dato 48 ore di tempo per accettare la proposta e avrebbe il gradimento del socio di minoranza

Pro Patria - Virtus Verona 2-2

Un piccolo club portoghese in portafoglio, un fondatore con un passato nel calcio olandese che conta, un ex nazionale italiano e – soprattutto – un’offerta con una scadenza brevissima. È questo, in breve, il quadro (in evoluzione) che riguarda la Pro Patria e l’Estrella Football Group, società con sede nei Paesi Bassi uscito allo scoperto nella serata di lunedì 27 aprile con la proposta di rilevare il 51% della società biancoblu. Ma andiamo con ordine.

ESTRELLA: DI COSA SI TRATTA

A capo dell’Estrella c’è Xander Czaikowski che nel recente passato è stato il CEO del PEC Zwolle, società del massimo campionato olandese. Czaikowski ha fondato Estrella insieme a David Dwinger ma nel gruppo di persone che fanno capo a questa realtà ci sono anche due italiani, Alessandro Nuccetelli e l’ex azzurro Cristiano Piccini, tre presenze in Nazionale con c.t. Mancini e una solida carriera soprattutto all’estero tra Betis Siviglia, Sporting Lisbona, Valencia e Magdeburgo.

L’Estrella è stata fondata solo lo scorso anno e il primo passo è stato quello di acquisire il piccolo CDS Cascais, club portoghese che milita nelle leghe minori e che sta vincendo il proprio torneo (A.F. Lisboa 2ª Divisão – Serie 2). L’obiettivo dichiarato della società olandese è quello di diventare però una cosiddetta MCO – Multi Club Ownership – ovvero un soggetto proprietario di diversi club partendo però dal basso. Per questo ha fatto un’offerta per gli scozzesi del Greenock Morton e dichiarato di voler investire nel Club Atletico Central di Siviglia. In Italia c’era stato un interessamento per il Rimini, pista ormai quasi chiusa e che comunque decadrebbe nel momento in cui andasse a buon fine quello per la Pro Patria.

Ma perché una società che opera (o vorrebbe operare: è giovanissima) a livello europeo ha pensato a Busto Arsizio? L’attuale posizione sportiva della Pro corrisponde alla fascia che interessa a Estrella, la vicinanza a Milano e a Malpensa, la possibilità concreta di un passaggio di quote da parte dell’attuale proprietà, qualche apertura da parte del Comune per la sistemazione dello stadio sono tutte caratteristiche che rendono appetibili i Tigrotti. A proposito di strutture, non è escluso che nel discorso – ma siamo agli albori e al campo delle ipotesi – possa essere coinvolta anche Aurora Stadium, la società coinvolta per il “Franco Ossola”, forse un po’ stufa dello stallo sul tema a Varese.

“OPA” AMICHEVOLE

A quanto risulta, la manovra di Estrella nei confronti dei Tigrotti sarebbe amichevole: Nuccetelli è basato a Londra, conosce e ha già lavorato con Luca Bassi, il manager bustocco che rappresenta la fiduciaria Finnat la quale detiene il 49% delle quote della Pro Patria. L’offerta di Estrella mira all’altro 51%, quello in mano alla ormai ex presidentessa Patrizia Testa ma sembra chiaro che un eventuale ingresso è ben visto dalla stessa Finnat. E non si può escludere che proprio Bassi stia lavorando per rendere più solida la base societaria partendo proprio dagli anglo-olandesi.

SCADENZA A BREVE TERMINE

Secondo fonti consultate da VareseNews però, la proposta di acquisto delle quote da parte di Estrella Football Group avrebbe una scadenza molto vicina: appena 48 ore dal momento in cui è stata fatta. Quindi è possibile che Czaikowski e soci attendano una risposta già per la giornata di domani, mercoledì 29. Una tempistica ristretta che da un lato potrebbe accelerare i tempi, dall’altro apparire fin troppo pressante per chi deve decidere. E in fin dei conti potrebbe servire ad anticipare altre cordate interessate alla Pro.

Pro Patria, arriva l’offerta olandese: Estrella Football Group punta alla maggioranza

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Pubblicato il 28 Aprile 2026
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