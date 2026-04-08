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“Chalet abusivi“: sul lago di Comabbio sequestrata area di 4mila metri quadrati

Scoperta dal gruppo “Roan“ della guardia di Finanza una sospetta occupazione irregolare del demanio: canoni non versati per oltre 217mila euro

Guardia di finanza como

Occupazione abusiva del demanio e irregolarità edilizie: è quanto emerso da un controllo della Guardia di Finanza del servizio navale di Porto Ceresio nei confronti di una struttura ricettiva nei pressi del lago di Comabbio.

Nel corso degli accertamenti, i militari hanno individuato 39 chalet stabilmente posizionati da oltre dieci anni e mai dichiarati né censiti al catasto, nonostante il loro rilevante valore economico. Una situazione che, oltre a violazioni urbanistiche, presenta possibili risvolti anche sotto il profilo fiscale e amministrativo.

Le verifiche hanno inoltre fatto emergere l’occupazione senza titolo di un’area demaniale di circa 4mila metri quadrati, situata nella fascia di rispetto del lago, con installazioni prive delle necessarie autorizzazioni.

Secondo quanto ricostruito, dal 2016 ad oggi non sarebbero stati versati i canoni demaniali dovuti per l’utilizzo dell’area, per un importo complessivo pari a circa 217mila euro.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, l’intera area è stata sottoposta a sequestro amministrativo per impedire il protrarsi delle violazioni e tutelare il patrimonio pubblico.

L’operazione si inserisce nell’attività di controllo sul corretto utilizzo del demanio lacuale, condotta anche in collaborazione con l’Agenzia del Demanio e le Autorità di Bacino, con l’obiettivo di garantire legalità e trasparenza nella gestione delle aree pubbliche.

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Pubblicato il 08 Aprile 2026
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