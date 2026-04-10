Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 10, 11 e 12 aprile

Agrivarese 2026: ai Giardini Estensi l’edizione più ricca di sempre. Domenica 12 aprile torna la fiera dell’agricoltura varesina. Novità assoluta: l’edizione diventa biennale con la tappa autunnale ad Angera e il coinvolgimento del Fringe Festival. A Viggiù il grande raduno del Monza Auto Moto storiche. Domenica 12 aprile 2026 una giornata dedicata ai motori d’epoca tra esposizioni e passione automobilistica. L’evento si svolge dalle 11 alle 17 negli spazi di Villa Borromeo. Daverio celebra Agatha Christie: eventi in biblioteca per il 50esimo anniversario. Ad aprile la Biblioteca comunale si “veste di giallo”: tè letterario e proiezione di un film ispirato ai romanzi della scrittrice. Ultimo weekend della mostra Kandinsky e l’Italia al Museo Maga.

EVENTI IN EVIDENZA

ANGERA – “Innamorati di Angera”, domenica all’insegna della creatività, del territorio e della prevenzione sul Lago Maggiore. Non perdere l’appuntamento di domenica 12 aprile per vivere insieme una giornata all’insegna dell’amore e dell’artigianato – Tutte le informazioni

BRUNELLO – Ad aprile la bottega solidale Good Samaritan apre il sabato e la domenica dalle 14:30 alle 18:30 in via Santa Maria 20, per sostenere le donne vulnerabili di Gulu, in Uganda. Visitabile anche la chiesa di Santa Maria Annunciata – Tutte le informazioni

CARNAGO – Sabato 11 aprile al Teatro Agorà di Carnago il concerto di gala del Corpo Musicale Santa Cecilia di Jerago: una serata di musica dal vivo con il repertorio della storica banda – Tutte le informazioni

TRADATE – Al Parco Pineta ciclo di incontri “Racconti intorno al fuoco”: serate scientifiche tra natura e divulgazione, con appuntamenti serali dedicati a temi ambientali e astronomici – Tutte le informazioni

VARESE – Domenica 12 aprile torna “Natura in cammino”: escursione gratuita dal Villaggio Cagnola alla scoperta di stagni e sorgenti. Percorso tra boschi e aree umide, con ritrovo al mattino e rientro previsto a metà giornata. Prenotazione consigliata – Tutte le informazioni

EVENTI FUORI PROVINCIA

LEGNANO – Dal 10 al 12 aprile alla Contrada San Bernardino arriva la Sagra del Pesce: tre giorni dedicati ai sapori di mare tra fritture, primi piatti e specialità gastronomiche. Venerdì e sabato apertura serale (19:00–23:00), domenica anche a pranzo (12:00–15:00) oltre alla cena – Tutte le informazioni

Questo articolo è prodotto in partnership con Camera Condominiale Varese. Se desideri promuovere il tuo evento in questa sezione, inviaci un’email a marketing@varesenews.it

METEO

Le previsioni – L’ultimo weekend mite prima del ritorno delle piogge. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino annunciano un fine settimana all’insegna della mitezza primaverile, con temperature che si manterranno sopra le medie stagionali almeno fino a domenica. Poi, a partire da lunedì, è atteso un cambiamento con il ritorno delle precipitazioni – Leggi le previsioni

ALTRI EVENTI

Angera – Screening gratuiti e solidarietà con il Lions Day sul lungolago di Angera. Domenica 12 aprile dalle 10 alle 17 piazza Garibaldi ospita una giornata dedicata alla salute con controlli gratuiti del cuore e della vista oltre ad attività per bambini e famiglie – Tutte le informazioni

Varese – Agrivarese 2026: ai Giardini Estensi l’edizione più ricca di sempre. Domenica 12 aprile torna la fiera dell’agricoltura varesina. Novità assoluta: l’edizione diventa biennale con la tappa autunnale ad Angera e il coinvolgimento del Fringe Festival – Tutte le informazioni

Casciago – Solidarietà a Casciago: una domenica di “Pane e Latte” tra cibo, musica e missione. Il 12 aprile all’oratorio un pranzo benefico con Suor Patrizia, di rientro dallo Zambia. Il ricavato sosterrà la scuola Makeni Villa – Tutte le informazioni

Cittiglio – Torna il Festival del Futuro Sostenibile: tre giorni di idee, azioni e comunità a Cittiglio. Appuntamento il 10 – 11 – 12 aprile al FE.STI.Amo Park. Tre giornate dedicate alla sostenibilità ambientale e sociale, con un programma che intreccia cultura, scienza, attivismo e pratiche quotidiane – Tutte le informazioni

Venegono Superiore – “I 4 Campanellini” di Max Laudadio a Venegono: una favola che fa bene agli altri. Sabato 11 aprile a Venegono Superiore si terrà la presentazione della favola “I 4 Campanellini” di Max Laudadio, con l’illustratrice Miriana Viero e la partecipazione dei Cuorieroi per Bambini Eroi. Ingresso libero – Tutte le informazioni

Tradate – Lions Day a Tradate: un’intera giornata tra controlli medici, musica e motori. Domenica 12 aprile Tradate si prepara a trasformarsi in una cittadella della solidarietà e del benessere. Dalle 10:00 alle 18:00, piazza del Comune e le – Tutte le informazioni

Varese – L’ultima tappa dell’Olympic Fringe Festival a Varese: ecco il programma. Un fine settimana che animerà il centro di Varese con spettacoli, parate e installazioni che trasformeranno le piazze in luoghi di incontro e partecipazione. Gli appuntamenti della domenica si svolgeranno in concomitanza con Agrivarese – Tutte le informazioni

Viggiù – A Viggiù il grande raduno del Monza Auto Moto storiche. Domenica 12 aprile 2026 una giornata dedicata ai motori d’epoca tra esposizioni e passione automobilistica. L’evento si svolge dalle 11 alle 17 negli spazi di Villa Borromeo – Tutte le informazioni

Daverio – Daverio celebra Agatha Christie: eventi in biblioteca per il 50esimo anniversario. Ad aprile la Biblioteca comunale si “veste di giallo”: tè letterario e proiezione di un film ispirato ai romanzi della scrittrice – Tutte le informazioni

Domodossola – Concerto di Primavera, musica e solidarietà per i 60 anni della Croce Rossa di Domodossola. Sabato 12 aprile alla Sala Eventi della Comunità Montana una serata con le bande cittadine per sostenere le attività del Comitato locale – Tutte le informazioni

Gazzada Schianno – “Giochiamo insieme in Biblioteca”: a Gazzada Schianno un appuntamento settimanale dedicato agli over 60. L’appuntamento a partire dal 10 aprile 2026, ogni venerdì dalle 15 alle 17 – Tutte le informazioni

Tradate – Libri, incontri e scrittura creativa: dal 9 all’11 aprile torna alla Biblioteca di Tradate la “Frera del Libro”. Passeggiate sonore, scrittura creativa, letture animate e incontri con autori: a Tradate un evento per tutti che mette al centro il piacere di leggere e condividere storie – Tutte le informazioni

Varese – “Bosco”, alla Cooperativa di Giubiano a Varese il racconto del lato oscuro della provincia. È il podcast, pubblicato postumo, che rilegge la storia del gruppo delle Bestie di Satana, tra Milano, le periferie, la valle del Ticino – Tutte le informazioni

Varese – Il patrimonio culturale del territorio protagonista ad Agrivarese con visite guidate nel centro storico e spettacoli. Il prossimo 12 aprile Camera di Commercio e Comune di Varese, con la collaborazione delle Associazioni di Categoria del comparto agricolo, promuovono un programma di itinerari guidati per scoprire le bellezze della città – Tutte le informazioni

Varese – Ad Agrivarese in treno: con 10 euro si viaggia da tutta la Lombardia (e i bimbi non pagano). Rinnovata l’intesa tra Camera di Commercio e Trenord per l’appuntamento del 12 aprile ai Giardini Estensi. Un biglietto speciale per unire sostenibilità e risparmio – Tutte le informazioni

Varese – Torna la “Risottata Solidale” a Varese: lo chef Sergio Barzetti ai fornelli per la Casa della Carità. Domenica 12 aprile in piazza Canonica la quinta edizione dell’evento benefico. Un piatto da passeggio per sostenere i servizi di accoglienza, mensa e cura della città – Tutte le informazioni

Varese – Lions Day a Varese, una domenica in piazza per la prevenzione: screening gratuiti, diplomi per i bambini e auto storiche. Domenica 12 aprile, tra Piazza della Repubblica e la Camera di Commercio, otto club Lions uniti per la prevenzione e l’educazione civica di cittadini grandi e piccoli – Tutte le informazioni

Cislago – Cislago, visita guidata alle bellezze di Santa Maria della Neve. Domenica 12 aprile (dalle 16) la Pro Loco organizza un’interessante iniziativa per conoscere meglio una chiesa antica e particolare – Tutte le informazioni

Cislago – Affreschi medievali e un altare borromeo: apre le porte Santa Maria della Neve di Cislago. La Proloco apre le porte di un patrimonio unico nella provincia: domenica pomeriggio, senza prenotazione e a offerta libera – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Gallarate – Ultimi giorni al MA*GA di Gallarate per la grande mostra che racconta Kandinsky e l’astrattismo italiano. Oltre cento opere da Ca’ Pesaro, MA*GA e collezioni internazionali per una mostra che intreccia ricerca spirituale, forme astratte e dialoghi tra maestri – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – La mostra fotografica di Luca Bonacini ‘Insomnia Brasiliensis’ alla Galleria Boragno di Busto Arsizio. Sabato 11 aprile ultimo appuntamento con il XIV Festival Fotografico Europeo 2026. La mostra sarà aperta fino a domenica 19 aprile – Tutte le informazioni

Carnago – La ceramica arte o mestiere? A Carnago una mostra retrospettiva di Marcello Biolo. Inaugurazione sabato 11 aprile alle ore 15,00 con la presentazione del prof. Ruggero Marrani – Tutte le informazioni

Viggiù – Viggiù, a Villa Borromeo la mostra “Trame Sfilate” di Adelia De Padova. Un percorso tra pittura e materia che intreccia volti, tessuti e suggestioni contemporanee. L’esposizione è visitabile dall’11 aprile al 10 maggio 2026 nei Musei Civici di Viggiù – Tutte le informazioni

INCONTRI

Maccagno Con Pino E Veddasca – A Maccagno con Pino e Veddasca un incontro “alla scoperta delle rondini“. Se ne parla al Centro Anziani. L’iniziativa In collaborazione con l’Associazione Ticinese “Ficedula” di Magadino – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – “Il giovane meraviglioso”: un incontro per ricordare Piero Gobetti. Un incontro all’Aula Ali della Libertà per riscoprire la figura di Piero Gobetti tra antifascismo, democrazia e impegno civile con interventi di studiosi ed esperti – Tutte le informazioni

Casalzuigno – A Villa della Porta Bozzolo torna il weekend delle camelie. Svariate tipologie di camelie e altrettante specie di piante acidofile, 14 espositori, incontri, laboratori e degustazioni di prodotti tipici locali in una cornice d’eccezione – una fastosa residenza di origine cinquecentesca e uno dei giardini all’italiana più belli della Lombardia – Tutte le informazioni

Varese – A Varese Antonino Pittà racconta il “Satyricon” di Petronio Arbitro, tradotto da Piero Chiara. A Villa Recalcati l’11 aprile l’evento del ciclo #Chiara8626, per il quarantennale dalla scomparsa di Piero Chiara – Tutte le informazioni

Cocquio Trevisago – A Cocquio Trevisago torna “Incontro con l’autore”: ospite Francesco De Palo. Sabato 11 aprile la presentazione della trilogia gialla ambientata tra Milano e Luino – Tutte le informazioni

Mercallo – La fotografia è per tutti: a Mercallo un pomeriggio per imparare a scattare. Dalla teoria alla pratica sul campo, il corso offre strumenti utili per migliorare i propri scatti con macchina fotografica o smartphone – Tutte le informazioni

Ranco – Storia e testimonianze dall’Ucraina: Giorgio Cella e Martina Toppi ospiti a Ranco. Sabato 11 aprile la Sala Consiliare ospita un dialogo tra l’analista Giorgio Cella e la giornalista Martina Toppi per approfondire le radici storiche e il racconto umano del conflitto europeo – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Varese – Stefano Bollani e Valentina Cenni a Varese per presentare il documentario “Tutta vita”. I due artisti introdurranno la proiezione del film Tutta vita, un documentario dedicato alla forza creativa del jazz e alla magia dell’improvvisazione. Biglietti sul sito ufficiale del cinema – Tutte le informazioni

Varese – Al Miv la rassegna di cinema dedicata alla montagna inizia con “Ski – Il più grande ski tour di sempre”. Il film vincitore del Premio del Pubblico al 73° Trento Film Festival. La proiezione serale delle 21.00 sarà introdotta dalla guida alpina Marco Roncaglioni – Tutte le informazioni

Cocquio Trevisago – Cinque serate di spettacoli a Caldana con “Teatro sotto la luna”. Con il patrocinio del Comune di Cocquio Trevisago e il sostegno di Fita Lombardia riparte la competizione teatrale che porterà in scena grandi testi contemporanei e la tragedia greca – Tutte le informazioni

Varese – Le Bustecche tornano a fiorire: allo Spazio Yak una domenica tra teatro, storie e natura. Secondo appuntamento per la rassegna gratuita dedicata a bambini e famiglie. Il 12 aprile la “pianta senza memoria” incontra i suoi nuovi amici nel giardino condiviso di piazza De Salvo – Tutte le informazioni

MUSICA

Brezzo Di Bedero – A Brezzo di Bedero CheBand!? racconta Bob Dylan a Casa Paolo. Sabato 11 aprile un incontro tra narrazione e musica dal vivo per scoprire le molte sfaccettature artistiche del cantautore americano – Tutte le informazioni

Lonate Pozzolo – Un concerto pianistico internazionale per ricordare una “Luce quieta” di Lonate Pozzolo. Il concertista internazionale Umberto Beccaria interpreta Schubert, in ricordo della benemerita Carla Colnago – Tutte le informazioni

Brusimpiano – “Archi e coro”, musica e voci insieme nella chiesa di Brusimpiano. A Santa Maria Nascente un evento nato dalla collaborazione tra il Coro Piambello e l’Ensemble di violini “MiLaReSol”, con la partecipazione di musicisti d’eccezione – Tutte le informazioni

Ferrera Di Varese – Paesaggi Sonori fa tappa a Ferrera: il CordeVocali Duo protagonista a teatro. La rassegna organizzata da Momenti Musicali propone un doppio evento nel mese di aprile toccando i comuni di Ferrera e Maccagno con un programma che spazia dai classici del Rinascimento alla letteratura – Tutte le informazioni

Lomazzo – Storie di anime: la rassegna Dantedì di Lomazzo si chiude con il musical “Oltre la selva”. Sabato 11 aprile al Parco Somaini il musical ispirato alla Divina Commedia chiude la rassegna promossa dal Liceo artistico Melotti – Tutte le informazioni

Mendrisio – A Mendrisio il matinée col Trio Oliva-Pepicelli per “Musica nel Mendrisiotto”. Domenica 12 aprile alle 10.30 alla Sala Musica nel Mendrisiotto un concerto che unisce eleganza francese e contaminazioni jazz con opere di Françaix e Kapustin – Tutte le informazioni

Somma Lombardo – A Somma Lombardo musica e impegno per la chiesa di San Vito: concerto con Ensamble Harmonium. Nuovo appuntamento con la musica dal vivo nell’edificio di via Mameli, con il trio composto da Stefano Capra, Augusto Luoni e Jacopo Bellometti – Tutte le informazioni

Tradate – A Tradate i Moon Rivers per uno spettacolo tributo ai Pink Floyd. Appuntamento al cinema teatro “Grassi” sabato 11 aprile alle ore 21 – Tutte le informazioni

Varese – “Magie tra le corde”: il Trio per T(r)E porta la musica alla Fondazione Molina. Concerto gratuito sabato 9 aprile alle 15:30. L’iniziativa di ARTandCHARITY O.D.V. unisce cultura e inclusione, con un focus sulla mobilità assistita – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

Tradate – “Racconti intorno al fuoco”: un ciclo di serate scientifiche al Parco Pineta. Quattro appuntamenti da aprile a maggio animeranno il Centro Didattico Scientifico di Tradate tra osservazioni ai telescopi e narrazioni naturalistiche davanti al braciere – Tutte le informazioni

Varano Borghi – A Varano Borghi torna la giornata ecologica del Cai: volontari al lavoro sabato 11 aprile. Rinviata e ora recuperata, l’iniziativa coinvolge cittadini e associazioni per la pulizia del territorio. Ritrovo alle 9 alla sede Cai con il coordinamento dei volontari sul campo – Tutte le informazioni

Biandronno – “A Passo Lento”: Biandronno riscopre le sue radici dalle palafitte ai giorni nostri. Il Circolo Culturale de Biandronn organizza una passeggiata culturale aperta a tutti per domenica 12 aprile – Tutte le informazioni

SPORT

Basket Giovanile – Tre tornei e oltre 900 giocatori: è il grande weekend del basket giovanile di Varese e provincia. Tra giovedì 2 e lunedì 6 si disputano Garbosi, Giovani Leggende e Hub Tournament con in campo ragazzi dall’under 12 all’under 17. Finali tra Pasqua e Pasquetta con l’Itelyum Arena in primo piano – Tutte le informazioni

Varese – Sport e inclusione protagonisti alle Ville Ponti di Varese con un incontro sulla disabilità. Sabato 11 aprile un evento promosso da Camera di Commercio e Società Italiana di Neurologia mette al centro il dialogo tra scienza, tecnologia e sport per affrontare il tema dello sport come strumento di inclusione sociale, innovazione e benessere – Tutte le informazioni