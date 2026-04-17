Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 17, 18 e 19 aprile

Busto Arsizio e Varese in piazza contro la guerra: doppio appuntamento nel weekend. Sabato 18 a Busto Arsizio e domenica 19 a Varese due appuntamenti per chiedere la fine dei conflitti e difendere i diritti e la pace. “Artigiani in fiore” a Ispra: una domenica tra artigianato, natura e cultura. Domenica 19 aprile un’intera giornata tra artigianato, natura e cultura sul lungolago di Ispra. Varese celebra Agatha Christie con una serata tra libri e cinema. Sabato 18 aprile doppio appuntamento in Sala Montanari tra letteratura e grande schermo per rendere omaggio alla regina del giallo, in avvicinamento al festival Nord in Giallo. L’arte che cammina arriva Materia: in mostra le opere degli studenti della De Amicis. Sabato 18 aprile le opere dei ragazzi saranno esposte al pubblico. Gli studenti racconteranno i loro lavori e il coinvolgimento al progetto. Alle 17:30 dj set con Psvnto. La foto è della nostra lettrice Marzia Malesani.

EVENTI IN EVIDENZA

BUSTO ARSIZIO – Sabato 18 aprile al Museo del Tessile torna “Love GINeration”: gin festival con degustazioni illimitate, street food e musica, fino alla Zarro Night. Apertura dalle 18:00 all’1:00 per una serata tra gusto e divertimento – Tutte le informazioni

COMERIO – Domenica 19 aprile all’Opera Village (ex Ignis/Whirlpool) arriva il Creanza Vintage Market: oltre 50 espositori tra vintage, artigianato e second hand, con swap party, musica e food. Dalle 10:00 alle 19:00 – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Sabato 18 e domenica 19 aprile Harley-Davidson Varese apre le porte con “AMIAMO – Open House”: test ride, musica, food e attività per vivere il mondo Harley. Dalle 10:00 alle 18:00, ingresso libero – Tutte le informazioni

LUINO – Sabato 18 aprile al Teatro Sociale va in scena “Sonata per tubi”: spettacolo di circo contemporaneo e musica con strumenti creati da oggetti di uso comune. Inizio alle 21:00 – Tutte le informazioni

VERGIATE – Da Il Gelato di Marina un weekend all’insegna della dolcezza: gelati artigianali, torte gelato, semifreddi e tante specialità come crêpes, frappè e frozen yogurt – Tutte le informazioni

Questo articolo è prodotto in partnership con Camera Condominiale Varese. Se desideri promuovere il tuo evento in questa sezione, inviaci un’email a marketing@varesenews.it

ALTRI EVENTI

Busto Arsizio – Busto Arsizio e Varese in piazza contro la guerra: doppio appuntamento nel weekend. Sabato 18 a Busto Arsizio e domenica 19 a Varese due appuntamenti per chiedere la fine dei conflitti e difendere i diritti e la pace – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – L’associazione Ar-Busto porta alla scoperta del cimitero monumentale bustocco. Nel prossimo weekend nuovo appuntamento con visite guidate – Tutte le informazioni

Gornate Olona – Arte e Ambiente a Gornate Olona torna la giornata tra creatività e natura. Domenica 19 aprile il centro storico si anima con artisti, musica e iniziative dedicate all’ambiente. Una giornata diffusa tra cortili, vie e spazi culturali del paese – Tutte le informazioni

Tempo Libero – Weekend tra erbe e storia con la sesta edizione di “Herbarium” al Monastero di Torba. Sabato 18 e domenica 19 aprile il Bene del FAI a Gornate Olona ospita un ricco programma di workshop, incontri con esperti e mercati artigianali dedicati alle piante medicinali – Tutte le informazioni

Gallarate – Crenna e Moriggia festeggiano la primavera con un pranzo in oratorio. Domenica 19 aprile appuntamento conviviale aperto a tutta la comunità con menù completo e proposta anche per i più piccoli – Tutte le informazioni

Comerio – Seconda apertura primaverile della Serra Tropicale di Comerio. Domenica 19 aprile visite su prenotazione in due turni a numero limitato per scoprire il “tesoro nascosto” del territorio, con una nuova apertura già prevista a maggio – Tutte le informazioni

Ispra – “Pedala Senegal”: un viaggio tra cicloturismo e cultura africana alla Sala Serra di Ispra. La Bottega del Romeo propone il racconto di viaggio di Vassili Zafrakopoulos. Una serata anche conviviale, con assaggi di cultura africana – Tutte le informazioni

Ispra – “Artigiani in fiore” a Ispra: una domenica tra artigianato, natura e cultura. Domenica 19 aprile un’intera giornata tra artigianato, natura e cultura sul lungolago di Ispra – Tutte le informazioni

Samarate – A Samarate tornano le Giornate ecologiche: due appuntamenti per prendersi cura della città. Domenica 19 aprile cittadini e associazioni coinvolti nella pulizia di aree urbane e verdi – Tutte le informazioni

Saronno – Saronno ricorda suor Annunciata, domenica la benedizione della targa nei giardini di via Cervi. Domenica 19 aprile alle 11,30 la comunità si ritroverà nei giardini di via Fratelli Cervi per un momento condiviso promosso dalla parrocchia San Giuseppe insieme all’associazione Il Gabbiano – Tutte le informazioni

Varese – “No alla guerra”: Varese scende in piazza contro la militarizzazione e per i diritti. Domenica 19 aprile un corteo attraverserà il centro cittadino. Gli organizzatori: «Soldi pubblici alle armi invece che a sanità e scuola, non ci stiamo» – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – Alla biblioteca di Castiglione Olona un laboratorio per imparare a disegnare manga. Sabato 18 aprile alla biblioteca Battaini un laboratorio gratuito dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 16 anni con gli esperti dell’associazione Manga Lab – Tutte le informazioni

Somma Lombardo – Una domenica di motogiri: sidecar e solidarietà per Anffas a Somma Lombardo. Il raduno dei motociclisti arriva alla ventottesima edizione per raccogliere fondi a favore della storica associazione. Il programma di domenica 19 aprile – Tutte le informazioni

Taino – A Taino si va a tavola per salvare l’antica chiesa di Cheglio. Prenotazioni aperte per l’appuntamento domenicale che unisce la comunità nel segno della tutela del patrimonio culturale del paese – Tutte le informazioni

SAGRE, FIERE E FESTE

Bodio Lomnago – Da Bodio Lomnago parte il viaggio nell’artigianato italiano: eventi, degustazioni e volo in mongolfiera. Sabato 18 e domenica 19 aprile Villa Bossi ospita la prima tappa di Fismi on Tour, progetto itinerante della Federazione italiana servizi per il Made in Italy. Due giorni dedicati all’artigianato con laboratori, degustazioni e la possibilità di ammirare il lago dall’alto in mongolfiera – Tutte le informazioni

Casciago – Un sabato di baratto e sostenibilità: all’IC Campo dei Fiori arriva lo “Swap Party”. L’appuntamento è per il 18 aprile tra le scuole Sant’Agostino e Villa Valerio. Un’iniziativa dedicata al riuso di giochi e libri per promuovere il consumo consapevole tra i più giovani – Tutte le informazioni

Comabbio – A Comabbio l’Associazione dei Laghi si presenta con una domenica di festa e solidarietà. Domenica 19 aprile il cuore del paese si anima con banchetti, sfilata solidale e attività per tutte le età. Un’occasione per conoscersi, condividere e sostenere le realtà di volontariato del territorio – Tutte le informazioni

Mornago – Costine e arrosticini con gli Alpini di Mornago. Musica dal vivo e piatti alla griglia saranno i protagonisti del fine settimana in via Monte Ortigara dove gli Alpini accoglieranno i cittadini per un momento di festa – Tutte le informazioni

Solaro – Festa di Primavera a Solaro: via Mazzini si anima tra mercatini e sapori. Domenica 19 aprile per tutta la giornata via Mazzini ospita mercatini, animazioni e stand gastronomici – Tutte le informazioni

LIBRI

Barasso – “La città che non dimentica”, in biblioteca a Barasso il libro di Silvia Tettamanti. Venerdì 17 aprile alla biblioteca comunale la presentazione del libro dedicato al tema della memoria collettiva. L’autrice Silvia Tettamanti dialogherà con il pubblico in un incontro introdotto da Patrizia Allas – Tutte le informazioni

Luino – “Primo nome Spelacchio”: Anita Mandelli presenta il suo libro alla festa di primavera di Luino. Domenica 19 aprile al Parco a Lago letture e laboratori per bambini. Il ricavato sarà devoluto al Ponte del Sorriso – Tutte le informazioni

Olgiate Olona – Olgiate Olona presenta il volume “Fiume Olona”, un viaggio tra storia e paesaggio. Sabato 18 aprile al Teatrino di Villa Gonzaga la presentazione del libro dedicato al fiume e ai territori che attraversa, da Varese a Milano – Tutte le informazioni

Varesotto – Alessandro Bassani a Varese con “Mastermind”: firmacopie il 18 aprile e un 2026 ricco di eventi importanti. L’incontro del 18 aprile rappresenta un’occasione per incontrare l’autore, approfondire i retroscena del suo romanzo e ottenere una copia autografata di Mastermind, in un momento di dialogo diretto con il pubblico e di condivisione della passione per la lettura – Tutte le informazioni

Varese – A Varese incontro con Paolo De Chiesa, “Ho sfiorato il cielo”. Il Premio Chiara torna a parlare di sport, e di sci in particolare, attraverso l’autobiografia di Paolo De Chiesa, uno dei protagonisti della “Valanga Azzurra” – Tutte le informazioni

Varese – Varese celebra Agatha Christie con una serata tra libri e cinema. Sabato 18 aprile doppio appuntamento in Sala Montanari tra letteratura e grande schermo per rendere omaggio alla regina del giallo, in avvicinamento al festival Nord in Giallo – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Cardano Al Campo – Allo Sbocc di Cardano arriva Antilia Circo con lo spettacolo “De Vualé”. In scena quattro clown stravaganti, pronti a conquistare il pubblico con un susseguirsi di numeri e trovate sorprendenti – Tutte le informazioni

Varese – Arriva in sala “Lo chiamava Rock and Roll”, al Miv due eventi speciali. Sabato 18 aprile la proiezione sarà introdotta da Fabrizio Mannoni, ex atleta e allenatore professionista di ginnastica artistica. Domenica in sala il regista Saverio Smeriglio e gli attori Federico Richard Villa e Andrea Montovoli – Tutte le informazioni

Caravate – Debutta a Caravate “Il Miracolo delle rose”, una nuova opera tra musica e spiritualità. Domenica 19 aprile la prima assoluta dell’opera musicale e psico-spirituale ispirata a Santa Elisabetta d’Ungheria. Sul palco artisti internazionali accompagnati da coro e orchestra – Tutte le informazioni

Cassano Magnago – A Cassano Magnago lo spettacolo teatrale “Recitare stanca”. Una improbabile Compagnia teatrale tenta di rimettere in scena un classico immortale. Ma la strada si fa subito in salita. Ingresso ad offerta libera – Tutte le informazioni

Cocquio Trevisago – Al Teatro SOMS di Caldana arriva la comicità di “Gnocc e Purpett”. Una commedia brillante in più dialetti porta sul palco del Teatro SOMS una storia divertente e coinvolgente, sostenendo al tempo stesso le attività di prevenzione oncologica della Valcuvia – Tutte le informazioni

Gallarate – Teatro e solidarietà a Gallarate con lo spettacolo “Forza ragazze, tutte in posa!”. Sabato 18 aprile il Teatro del Popolo ospita una brillante commedia in due atti scritta da Sabrina Norcini e Laura Galasso con l’obiettivo di raccogliere fondi per la prevenzione oncologica – Tutte le informazioni

Maccagno Con Pino E Veddasca – Musica e libri si incontrano a Maccagno con “Dialoghi tra musica e letteratura”. Sabato 18 aprile all’Auditorium Bruno Compagnoni una nuova tappa di Paesaggi Sonori. Una serata tra parole e pianoforte con autori e musicisti protagonisti in un dialogo senza mediazioni – Tutte le informazioni

Varese – “David. Come quando eravamo felici”: teatro tra cronaca e riflessione allo Spazio Yak di Varese. Il 17 e 18 aprile uno spettacolo che parte da fatti di cronaca per indagare il rapporto tra genitori e figli. Un lavoro teatrale intenso che affronta il tema del male nascosto nelle vite quotidiane – Tutte le informazioni

Varese – “Corri tu che corro io” all’Auditorium San Giovanni Bosco di Varese. Due spettacoli sabato 18 e domenica 19 aprile con la compagnia Effetti Collaterali che porta in scena il genio ri Ray Cooney – Tutte le informazioni

Varese – Carrozzeria Orfeo a Varese: il pluripremiato “Misurare il salto delle rane” arriva al Teatro Intred. Domenica 19 aprile la “dark comedy” del varesino Gabriele Di Luca, miglior spettacolo dell’anno per la critica. Un viaggio tragicomico nel mistero e nel femminile – Tutte le informazioni

Varese – A Varese “Note per il Dono”: lo spettacolo musicale benefico per Aido. Domenica 19 aprile la Sala Montanari ospita un evento speciale tra approfondimenti medici e testimonianze dirette per sensibilizzare la cittadinanza varesina sulla donazione degli organi – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Castronno – L’arte che cammina arriva Materia: in mostra le opere degli studenti della De Amicis. Sabato 18 aprile le opere dei ragazzi saranno esposte al pubblico. Gli studenti racconteranno i loro lavori e il coinvolgimento al progetto. Alle 17:30 dj set con Psvnto – Tutte le informazioni

Varese – A Varese la sfida d’improvvisazione teatrale accende il palco: finale del Torneo del Nano Blu. Sabato 18 aprile al Teatro della Scuola Piccola England i SenzaTesto portano in scena uno spettacolo senza copione, tra comicità e colpi di scena: tre compagnie si contendono la vittoria e la liberazione del Nano Blu con il voto del pubblico – Tutte le informazioni

MUSICA

Luino – Luino celebra le voci femminili: al Verbania debutta “Ladies in Blues, Soul and…”. Venerdì 17 aprile il primo di due appuntamenti dedicati alle eccellenze musicali del territorio. Sul palco tre interpreti per un viaggio tra blues, soul e pop – Tutte le informazioni

Varese – Al liceo musicale “Jazzly Songs”, una lezione aperta con gli studenti. Sotto la direzione attenta e ispirata del M° Giuseppina Levato, i giovani musicisti accompagneranno gli spettatori in una vera e propria passeggiata nel mondo del jazz – Tutte le informazioni

Gazzada Schianno – Grandi colonne sonore in concerto a Villa Cagnola. Domenica 19 aprile alle 17.30, la Sala Paolo VI di Villa Cagnola a Gazzada Schianno ospita “La Musica tra parole e immagini”, concerto del Trio Calliope — oboe, corno e pianoforte — con alcuni dei temi da film più noti della storia – Tutte le informazioni

Saronno – Saronno riscopre la dimensione più intima di Giuditta Pasta tra lettere, amici e parole quotidiane. Sabato 18 aprile a Villa Gianetti un appuntamento che anticipa il concorso lirico internazionale e propone un approfondimento originale sulla figura della cantante saronnese attraverso le sue lettere – Tutte le informazioni

Gallarate – Record Store Day 2026 a Gallarate: Carù porta la musica live in piazza Garibaldi. Ancora una volta un “regalo” alla città da parte del negozio che fu di Paolo Carù – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Varese – Le infinite variazioni del colore: a Villa Panza la mostra di Josef Albers. Le opere dell’artista tedesco in dialogo con gli spazi della villa e con la visione del collezionista – Tutte le informazioni

Gallarate – Gallarate celebra la figura di Amadeo Peter Giannini con una mostra e uno spettacolo. Il Centro Culturale Tommaso Moro festeggia i venticinque anni di attività con un ricco programma dedicato al banchiere dei poveri tra la Chiesa di San Pietro e la Scuola Sacro Cuore – Tutte le informazioni

Luino – “Un nome, non un numero”: a Luino la mostra che restituisce identità alle vittime del Mediterraneo. Dal 18 al 26 aprile a Palazzo Verbania l’esposizione promossa da Emergency e LABANOF. Testimonianze, reperti e incontri per non dimenticare le migliaia di morti senza nome lungo la rotta migratoria – Tutte le informazioni

INCONTRI

Vedano Olona – «Ti porto via da me», a Vedano Olona una riflessione sull’ingresso in RSA con la Fondazione Poretti Magnani. Sabato 18 aprile in sala consiliare una mattinata di approfondimento e confronto nell’ambito della Welfare Week 2026 – Tutte le informazioni

Porto Valtravaglia – Come nasce la scuola della speranza a Gede, a Porto Valtravaglia l’incontro con Merisha for Kenya. Domenica 19 aprile un incontro per conoscere da vicino il progetto solidale attivo nel villaggio vicino alla costa dell’Oceano Indiano. Ospite la presidente Francesca Tria con i volontari dell’associazione – Tutte le informazioni

Varese – “Intrigo criminale a New York”: alla Rasa di Varese una cena con delitto per il Cammino di Santiago. Una serata dove il buon cibo si mescola alla suspense, e dove ogni commensale sarà chiamato a rispondere a una domanda: riuscirete a scoprire la verità? – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

Gornate Olona – Weekend tra erbe e storia con la sesta edizione di “Herbarium” al Monastero di Torba. Sabato 18 e domenica 19 aprile il Bene del FAI a Gornate Olona ospita un ricco programma di workshop, incontri con esperti e mercati artigianali dedicati alle piante medicinali – Tutte le informazioni

Lurate Caccivio – Da Olgiate Comasco a Lurate Caccivio, una camminata lungo il Lura per scoprire la biodiversità. Un pomeriggio all’aria aperta per conoscere da vicino la biodiversità della valle del Lura con una guida lungo il percorso che collega due comuni del territorio. Partecipazione gratuita – Tutte le informazioni

Saltrio – In cammino sulla Linea Cadorna dal Monte Orsa. Sabato 19 aprile l’associazione Amici del Monte Orsa propone un percorso tra le fortificazioni militari con la presenza di mezzi storici e rievocatori per scoprire i segreti della linea difensiva – Tutte le informazioni

Besozzo – Besozzo, passeggiata agli orti di Olginasio con i gruppi di cammino. Sabato 18 aprile partenza dal parco del Cioss per una camminata tra natura e inclusione sociale, con visita alla realtà di Dikuntu odv – Tutte le informazioni

SPORT

Castellanza – Torna la Liuc Run, appuntamento il 19 aprile a Castellanza. L’appuntamento è per domenica 19 aprile. Accanto alla competizione agonistica spazio anche alla prova non competitiva e alla Family Run per coinvolgere sportivi di tutte le età – Tutte le informazioni

Uboldo – Arriva la “Mezza dei Boschi”, a Uboldo la corsa nel verde con percorsi per tutti. Domenica 19 aprile la manifestazione non competitiva a passo libero che attraversa boschi e campagne del territorio con percorsi adatti a tutte le età e livelli di preparazione – Tutte le informazioni

Gemonio – A Gemonio vanno in scena le Olimpiadi della musica. Le squadre di cinque bande e di un coro si sfidano domenica 19 aprile in giochi di ispirazione musicale Si festeggiano i 150 anni del Corpo Musicale Gemoniese: c’è anche l’annullo filatelico – Tutte le informazioni