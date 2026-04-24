Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 24, 25 e 26 aprile

Il weekend del 25 aprile porta con sé, come ogni anno, un doppio registro: quello della memoria e quello della festa. Nel Varesotto i due si intrecciano senza contraddirsi — cerimonie ufficiali, cortei, mostre e letture sceniche convivono con sagre, teatro, ciclismo e persino una silent disco. Da Gemonio, dove la Resistenza in Festa taglia il traguardo dei trent’anni, fino alle celebrazioni itineranti di Somma Lombardo e al festival letterario Nord in Giallo a Varese: ecco tutti gli appuntamenti del fine settimana.

EVENTI IN EVIDENZA

BRUNELLO – Ad aprile la bottega solidale Good Samaritan apre il sabato e la domenica dalle 14.30 alle 18.30 a Brunello, in via Santa Maria 20, per sostenere le donne vulnerabili di Gulu, in Uganda. Visitabile anche la chiesa di Santa Maria Annunciata – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Dal 24 al 26 aprile a Cassano Magnago parte la stagione di Sagre Prelibate: al Maggiolone Social Park un weekend tra risotto e pizzoccheri, tra tradizione, convivialità e intrattenimento per tutti – Tutte le informazioni

VERGIATE – Da Il Gelato di Marina un weekend all’insegna della dolcezza: gelati artigianali, torte gelato, semifreddi e tante specialità come crêpes, frappè e frozen yogurt – Tutte le informazioni

Questo articolo è prodotto in partnership con Camera Condominiale Varese. Se desideri promuovere il tuo evento in questa sezione, inviaci un’email a marketing@varesenews.it

TRA EVENTI E MEMORIA: 25 Aprile

Angera – Ad Angera un weekend di eventi tra cultura, tradizione e memoria. Mostre, mercatini, sport e celebrazioni: il programma dal 24 al 26 aprile – Tutte le informazioni

Albizzate – Dal concerto d’archi a lume di candela al ricordo del 25 aprile, ad Albizzate un weekend di cultura – Tutte le informazioni

Besozzo – Besozzo celebra la Liberazione: tra canti partigiani e il coraggio delle donne. Venerdì 24 aprile una lettura scenica dedicata alle partigiane locali Maria Peron, Tiziana Bonazzola e Nuccia Casula. Sabato la cerimonia ufficiale al Faro con il Consiglio Comunale dei Ragazzi – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – “La Resistenza Insieme”: a Busto Arsizio il 25 Aprile è una festa di comunità al Parco Bosco San Giuseppe. Un pomeriggio tra sport popolare, laboratori creativi e memoria attiva per riscoprire il valore della libertà attraverso lo stare insieme: ecco come la città si prepara a celebrare la Liberazione. – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Artigianato, fiori e laboratori: Sant’Edoardo festeggia la primavera in viale Alfieri. Domenica 26 aprile il quartiere si anima con il primo evento dell’Associazione Attività Sant’Edoardo. Mercatini della “Gallina Blu”, laboratori per bambini e viale chiuso al traffico tra musica e aperitivi – Tutte le informazioni

Cardano Al Campo – Festa d’Aprile 2026, il circolo Quarto Stato celebra la Liberazione con eventi tra memoria, cultura e musica. Il calendario condiviso tra Casa del Popolo e Anpi copre tutto il mese del 25 aprile, tra concerti, presentazioni di libri e approfondimenti – Tutte le informazioni

Cavaria Con Premezzo – La parrocchia di Premezzo celebra la festa patronale di Sant’Antonino. Quattro giorni di eventi tra messa solenne, cena con hamburger fatti in casa e una silent disco: il programma della festa patronale 2026 – Tutte le informazioni

Gemonio – Resistenza in Festa compie 30 anni. Un traguardo importante per la storica manifestazione che da tre decenni celebra la Liberazione con eventi, concerti e iniziative – Tutto il programma

Gallarate – Il corteo e un percorso della memoria, il 25 aprile a Gallarate. Sabato 18 aprile l’iniziativa con le scuole con itinerario che tocca le “pietre d’inciampo” che ricordano tre vittime del nazifascismo. Poi nel giorno della Liberazione la celebrazione ufficiale e il percorso nelle vie cittadine – Tutte le informazioni

Inarzo – Tra sentieri e silenzi a Inarzo: uscita del 25 aprile alla Palude Brabbia. Un’escursione pomeridiana nella riserva naturale tra osservazione della fauna, paesaggi primaverili e momenti di condivisione aperti a tutti – Tutte le informazioni

Lonate Pozzolo – Lonate onora la Libertà: il programma per l’81° Anniversario della Liberazione. Un percorso della memoria che toccherà Tornavento, Sant’Antonino e il centro cittadino, accompagnato dalle note della Fanfara dei Bersaglieri e dalle riflessioni dell’ANPI – Tutte le informazioni

Sesto Calende – Sesto Calende omaggia i “Partigiani di Dio”: inaugura la mostra in Sala Consiliare. Venerdì 24 aprile, un evento dedicato alla memoria e al coraggio civile dei religiosi durante la Resistenza. Un’iniziativa promossa da ANPI e ANED con il patrocinio del Comune – Tutte le informazioni

Somma Lombardo – Somma Lombardo e il 25 Aprile: “Una certa Resistenza non è mai finita”. La città celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma itinerante che tocca tutte le frazioni, accompagnato dal Corpo Musicale “La Cittadina” – Tutte le informazioni

Varese – EcoRun Varese: quasi 1100 iscritti per la festa dello sport del 25 e 26 aprile. Gare podistiche, Sport Village, charity, gastronomia e top runner – Tutte le informazioni

Varese – Si festeggia il 25 aprile con un fitto programma di appuntamenti per l’81° Anniversario della Liberazione. Al centro le scuole, il flash mob degli studenti del Frattini e il ruolo fondamentale delle donne nella nascita della Repubblica – Tutte le informazioni

Varese – “Dalla parte sbagliata”: a Varese Marina De Juli in uno spettacolo tra narrazione e musica sulla guerra, ieri e oggi. La Cooperativa di Biumo e Belforte ospita lo spettacolo di e con Marina De Juli, insieme al musicista Andrea Cusmano, venerdì 24 aprile – Tutte le informazioni

Varese – Domenica 26 aprile a Varese prova Gravel e Brevetto Prealpino al Campo dei Fiori. Due diversi appuntamenti per gli appassionati di ciclismo, dalla strada all’off-road – Tutte le informazioni

Viggiù – Viggiù celebra Turandot: musica e percorsi per il centenario dell’opera. Dal 16 al 25 aprile 2026 Villa Borromeo ospita un ricco programma di eventi dedicati a Turandot. Concerti, incontri e iniziative per riscoprire il legame tra Viggiù e l’opera di Puccini – Tutte le informazioni

Vergiate – Corgeno in festa per San Giorgio: una domenica tra fede, arte e comunità. Domenica 26 aprile, la frazione di Vergiate celebra il suo Santo Patrono. Un appuntamento che coinvolge l’intera Comunità Pastorale tra celebrazioni solenni e iniziative solidali – Tutte le informazioni

FESTIVAL E INCONTRI

Varese – Nord in Giallo cresce: a Varese due mesi di festival tra libri, eventi cinematografici e aperitivi. Dal 24 aprile al 26 giugno autori di rilievo nazionale, le librerie cittadine nel cuore del programma e una prima nazionale con i Claudio Simonetti’s Goblin – Tutte le informazioni

Ternate – A Ternate il Giappone è protagonista: con arte, cultura e cucina a Villa Leonardi. Un’intera giornata dedicata alla scoperta della cultura giapponese tra esperienze, racconti, laboratori artistici e degustazioni di sapori tradizionali in una cornice storica e affascinante – Tutte le informazioni

SPETTACOLI

Busto Arsizio – Domenica 26 aprile ultimo appuntamento della stagione musicale de La Ponchielli al Museo del Tessile. In occasione del 100° anniversario dell’opera Turandot di Giacomo Puccini, l’associazione bustese presenterà un’esecuzione speciale di questo capolavoro incompiuto – Tutte le informazioni

Cocquio Trevisago – “Teatro Sotto la Luna” a Cocquio Trevisago: il 25 e 26 aprile in scena due commedie brillanti. Un fine settimana di teatro al SOMS con compagnie lombarde e pubblico protagonista in attesa della finale del Premio Antonio Zanoletti 2026 – Tutte le informazioni

Varese – A Varese il 25 aprile a teatro: un’esperienza di memoria, arte e consapevolezza. “RADICI”, di e con Antonio Anzilotti De Nitto, è un monologo drammatico che attraversa il tempo e la memoria, dando voce a storie spesso dimenticate legate allo sterminio nazifascista – Tutte le informazioni

Varese – Invito al concerto “Gli elementi del suono” a Varese. Domenica 26 aprile 2026, alle ore 21:00, la suggestiva cornice della Chiesa di San Giorgio a Biumo Superiore ospiterà il concerto organizzato e finanziato dalla sezione di Varese di Italia Nostra oltre che con il contributo di un bando della FCV – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

Inarzo – A Inarzo passeggiata del GCC San Martino di Carnago alla Palude Brabbia con le guide della LIPU. Appuntamento il 25 aprile con una visita guidata che unisce natura, educazione ambientale e collaborazione tra associazioni e istituzioni locali – Tutte le informazioni