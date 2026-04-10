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Bambini

Che fare con i bambini nel weekend del 10, 11 e 12 aprile a Varese e nel Varesotto

Animali, fiori, profumi e colori di primavera in questo caldo fine settimana di aprile che propone alle famiglie tante occasioni per stare bene insieme all'aria aperta

Generico 2018

In quest’anticipo di bella stagione – prima del ritorno delle piogge primaverili (QUI le previsioni meteo) – il fine settimana dal 10 al 12 aprile è ricco di eventi che celebrano la natura con feste dedicate a fiori e animali, escursioni diurne, storie da ascoltare attorno al fuoco di sera nel bosco a Tradate.
Tra i grandi eventi AgriVarese ai Giardini Estensi e il Festival del furo sostenibile a Cittiglio e un originale Happy Unicorn Day a Samarate.

EVENTI

CITTIGLIO – Nel weekend dal 10 al 12 aprile torna il Festival del Futuro Sostenibile: tre giorni di idee, azioni e comunità al FE.STI.Amo Park. In programma incontri, laboratori, giochi e buone pratiche da sperimentare con tutta la famiglia – I dettagli

AgriVarese 2019, le foto di Luca Leone

VARESE  – Per tutta la giornata di domenica 12 aprile i Giardini Estensi e il parco di Villa Mirabello ospitano la nuova edizione di AgriVarese, con tantissimi animali da conoscere e attività per bambini – Il programma

VARESE – Piazza De Salvo torna a fiorire con una nuova Domenica dello Yak dedicata alla primavera e alla cura con il percorso di crescita della Pianta senza memoria che diventa collettivo, tra laboratori e racconti da condividere in famiglia – Come partecipare

VARESE – L’Olympic Fringe Festival anima il centro di Varese sabato e domenica con spettacoli, parate e installazioni che trasformeranno le piazze in luoghi di incontro e partecipazione – L’evento

VARESE – Domenica in piazza Repubblica il Lions Day propone ai bambini dai 6 ai 12 anni un percorso educativo creato da Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana, Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Locale, Guardia di Finanza e Protezione Civile. Al termine una medaglia e un diploma di Cittadino Consapevole – L’iniziativa

TRADATE – In biblioteca dal 9 all’11 aprile torna la Frera del Libro con passeggiate sonore, scrittura letture animate perbambini,  incontri con autori e il benvenuto ai nuovi nati – Tutto il programma

CISLAGO – Giostre, gonfiabili, un laboratorio di danza e lo spettacolo Cenerentola 3.0 tra le iniziative in programma domenica per la prima giornata di La Festa Belà in centro paese – Qui i dettagli

Generico 06 Apr 2026

ROVELLASCA – Domenica 12 aprile al Parco Burghè c’è la Festa di primavera, una giornata tra food truck, bancarelle e attività pensate per grandi e piccoli. Tra le attrazioni mascotte, truccabimbi e uno spazio dedicato agli hobbisti junior – L’evento

CASALZUIGNO – Sabato e domenica il parco di Villa della Porta Bozzolo ospita la Festa delle camelie, con 14 espositori, incontri, laboratori per adulti e bambini e degustazioni di prodotti tipici locali –  Qui tutte le info

 

AZZATE – È la stagione di Azzate in fiore, il campo di tulipani del Roccolo nella piana di Vegonno che offre un’esperienza immersiva tra colori, natura e fotografia, ideale per famiglie e appassionati – Qui tutte le info

ARESE – Arese in fiore: riaperto il campo di tulipani con oltre 400 varietà. L’iniziativa ideata da Edwin Koeman torna anche quest’anno con centinaia di varietà diverse e la possibilità per il pubblico di raccogliere direttamente i fiori, seguendo il modello dei tradizionali campi olandesi – Tutte le info

GIOCHI E LABORATORI

aprile 2022

VARESE – Sabato mattina il primo di tre appuntamneti di In bicicletta in sicurezza, per imparare ad andare senza rotelle con Fiab e Casa del Giocattolo solidale. Appuntamento dalle 9 alle 12 alla pista da skiroll del CUS (via Monte Generoso 59): un’area perfetta per fare pratica lontano dal traffico – Come partecipare

GRANTOLA – Sabato 11 aprile il gruppo GRANdivertimento trasforma Casa Barozzi in un laboratorio di fiabe con letture animate e attività creative dedicate al celebre personaggio del Gruffalò – L’iniziativa

SAMARATE – Happy Unicorn Day in biblioteca sabato mattino per celebrare insieme ai bambini  la Giornata Internazionale dell’Unicorno, con magiche letture animate e un laboratorio creativo pieno di glitter – L’evento

ROVELLASCA – Sabato mattina in sala consiliare c’è MusicAttiva con giochi e laboratori musicali gratuiti e interattivi dedicati ai bambini, organizzati dal Comune insieme alle realtà musicali del territorio – Come partecipare 

ROVELLASCA – Sabato 11 aprile alle 15.30 in biblioteca c’è English Workshop: Prepare Your Suitcase, un laboratorio gratuito dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anniper avvicinarsi alla lingua in modo divertente – Come partecipare

VARESE -Il Luna Park della Schiranna sarà aperto tutto il weekend con le sue giostre per grandi e piccini – Tutte le info

CUVEGLIO E LAVENO MOMBELLO – Aperte le iscrizioni ai nuovi laboratori gratuiti  per diventare tecnico dello spettacolo o volontario proposti dal Pargolario ai ragazzi dagli 11 anni – I dettagli

ESCURSIONI 

Generica 2020

INARZO – Domenica mattina alle 9.30 sui sentieri dell’Oasi Lipu della Palude Brabbia c’è Sulle ali dei rapaci, una visita guita tra fischi e nitriti, con binocoli alla mano, per ammirare la meraviglia della primavera – Scopri di più

VARESE – Domenica 12 aprile torna Natura in cammino con un’escursione gratuita dal Villaggio Cagnola della Rasa alla scoperta di stagni e sorgenti. Percorso tra boschi e aree umide, con ritrovo alle 9 e rientro per le 13 – Come partecipare

TRADATE – Anche letture all’aperto e giochi da tavolo nella nuova domenica di Porte aperte tra Natura e spazio al Centro didattico scientifico del Parco Pineta che propone escursioni sui sentieri e il viaggio per piccoli astronauti Missione Marte in EcoPlanetario – L’evento

Varano Borghi – La Giornata ecologica del Cai è per sabato mattina, con partenza alle ore 9 dalla sede dell’associane per la pulizia del territorio – Qui tutte le info

STORIE

racconti intorno al fuoco parco pineta

TRADATE – Ripartono sabato cn una serata dedicata a storie di viaggi spaziali e allunaggi i Racconti intorno al fuoco al Centro didattico del Parco Pineta : serate scientifiche tra natura e divulgazione, con osservazione del cielo con i telescopi dell’Osservatorio – Qui tutte le info

VENEGONO SUPERIORE – Sabato 11 aprile in Biblioteca c’è la presentazione della favola I 4 Campanellini di Max Laudadio, con l’illustratrice Miriana Viero e la partecipazione dei Cuorieroi per Bambini Eroi per un evento che  è una festa per i bambini a ingresso libero – L’evento

VARESE – Candidato agli Oscar tra i milgiori film d’animazione dell’ultima stagione, la pellicola francese Arco – Un’amicizia per salvare il futuro arriva al Nuovo di viale dei Mille domenica 12 aprile alle ore 15 per un nuovo appuntamento con CinemaKids, la rassegna di cinema per bambini e famiglie promossa da Filmstudio 90 – Il film

BESOZZO – Sabato 11 aprile la Biblioteca ospita un evento benefico con la lettura animata con pupazzi tratta dal libro Primo nome spelacchio di Anita Mandelli – L’iniziativa 

AZZATE – Sabato mattina  alle 11 in sala Triacca appuntamento con le Favole a colazione a cura della Piccola Compagnia Instbile con la cantastorie Arianna Talamona. A seguire laboratorio a tema – La locandina

BUSTO ARSIZIO – Sabato mattina in BiBa c’è un nuovo appuntamento con Suoni, voci e ritmi per bambine e bambini da 0 a 3 anni per ascoltare tante bellissime letture animate a cura di Ditta Gioco Fiaba – L’evento

LONATE POZZOLO – Sabatomattina dalle 10.30 alle 12, nell’ambito del programma mammalingua, si terrà un nuovo incontro di English tales con lettura e laboratorio interamente in lingua inglese!L’incontro è rivolto a bambini da 5 a 11 anni – Come partecipare

BISUSCHIO – ORIGGIO – VENEGONO INFERIORE – OGGIONA SANTO STEFANO – GALLARATE – COGLIATE – CASTELLANZA – Speciali letture ad alta voce per #piccolilettoriforti sabato nelle biblioteche con i volontari di Nati per leggere – Gli eventi

MAMMA E PAPÀ

Generico 06 Apr 2026

ROVELLASCA – Venerdì sera in sala consiliare l’incontro Droga della risata con esperti del settore delle dipendenze per spiegare rischi e segnali legati all’uso improprio del protossido di azoto – L’iniziativa

SESTO CALENDE – Sabato mattina alle ore 11 in Sala Cesare Da Sesto l’autore Matteo Mainardi presenta i suo libro L’autismo raccontato ai miei nipoti, nell’ambito della rassegna letteraria Segnalibri di Primavera –La locandina 

PER TUTTI -Finesettimana tra natura, spettacoli, eventi e musica. Ultimo weekend della mostra Kandinsky e l’Italia al Museo Maga, ai Giardini Estensi torna Agrivarese  – Che fare nel weekend

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Pubblicato il 10 Aprile 2026
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