Che fare con i bambini nel weekend del 17, 18 e 19 aprile a Varese e nel Varesotto

Sono dedicate ai colori della pace e della primavera decine di iniziative per bambini e famiglie in questo weekend di pieno aprile.

In programa anche escursioni, spettacoli, incontri con le autrici di albi illustrati, giochi e laboratori per condividere esperienze significative e divertirsi, genitori e figli insieme

EVENTI

BESOZZO – I genitori celebrano La Giornata della Terra con i bambini a Besozzo

sabato all’Oratorio di Ca’ Marchetta con laboratorio di aquiloni e tante attività dedicate a famiglie, bambini e natura per riscoprire il valore di condividere esperienze all’aria aperta, genitori e figli insieme – Il programma

BUSTO ARSIZIO – In piazza contro la guerrasabato pomeriggio per chiedere la fine dei conflitti e difendere i diritti e la pace – La manifestazione

VARESE – Domenica pomeriggio alle ore 15 parte dai Giardini stensi un Corteo per chiedere la pace e la fine immediata dei conflitti in corso – L’appuntamento

CASCIAGO – Sabato nelle scuole di dell’IC Campo dei Fiori di Villa Valerio arriva lo Swap Party dedicato al riuso di giochi e libri per promuovere il consumo consapevole tra i più giovani – L’iniziativa

RESCALDINA – Domenica 19 aprile grande festa di compleanno per i 10 anni del pedibus di Rescaldina, l’iniziativa che accompagna i bambini a scuola a piedi. Al parco Iassilli in via Nenni tante iniziative per bambini e famiglie. – Qui tutte le informazioni

BODIO LOMNAGO – Sabato 18 e domenica 19 aprile Villa Bossi ospita la prima tappa di Fismi on Tour, progetto itinerante della Federazione italiana servizi per il Made in Italy. Due giorni dedicati all’artigianato con laboratori, degustazioni e la possibilità di ammirare il lago dall’alto in mongolfiera – Qui tutte le info

COMABBIO Anche truccabimbi e attività rivolte ai bambini domenica in occasione della Festa dell’Associazione dei laghi, promossa per conoscersi, condividere e sostenere le realtà di volontariato del territorio – Leggi qui

SOLARO – Domenica è tempo di Festa di Primavera in via Mazzini che si anima per tutta la giornata con mercatini, animazioni e stand gastronomici – Scopri di più

GALLARATE – Crenna e Moriggia festeggiano la primavera con un pranzo in oratorio aperto a tutta la comunità con menù completo e proposta anche per i più piccoli – Qui tutte le info

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – Sabato mattina il secondo di tre appuntamneti di In bicicletta in sicurezza, per imparare ad andare senza rotelle con Fiab e Casa del Giocattolo solidale. Appuntamento dalle 9 alle 12 alla pista da skiroll del CUS (via Monte Generoso 59): un’area perfetta per fare pratica lontano dal traffico – Come partecipare

INARZO – Domenica pomeriggio nell’area protetta dell’Oasi Lipu della Palude Brabbia c’è Vita sott’acqua, un laboratorio per i bambini dai 7 ai 12 anni alla scoperta degli stagni, in cui pescare insieme rane, tritoni ed insetti per osservarli da vicino e scoprire tante curiosità su questi piccoli abitanti della Palude – Scopri di più

CASTIGLIONE OLONA – Sabato 18 aprile alla biblioteca Battaini un laboratorio gratuito per imparare a disegnare manga dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 16 anni con gli esperti dell’associazione Manga Lab – L’iniziativa

VARESE -Il Luna Park della Schiranna sarà aperto tutto il weekend con le sue giostre per grandi e piccini – Tutte le info

CUVEGLIO E LAVENO MOMBELLO – Aperte le iscrizioni ai nuovi laboratori gratuiti per diventare tecnico dello spettacolo o volontario proposti dal Pargolario ai ragazzi dagli 11 anni – I dettagli

ESCURSIONI

INARZO – Domenica mattina alle 9.30 sui sentieri dell’Oasi Lipu della Palude Brabbia c’è Sulle ali dei rapaci, una visita guita tra fischi e nitriti, con binocoli alla mano, per ammirare la meraviglia della primavera – Scopri di più

TRADATE – La nuova domenica di Porte aperte tra Natura e spazio al Centro didattico scientifico del Parco Pineta proponegiochi ed escursioni sui sentieri e un viaggio per piccoli astronauti In volo tra le stelle di primavera in EcoPlanetario – L’evento

OLGIATE – LURATE CACCIVIO – Domenica pomeriggio Koiné propone una Camminata lungo il Lura per scoprire la biodiversità accompagnati da una guida lungo il percorso che collega due comuni del territorio. Partecipazione gratuita – Tutte le info

CASTELLANZA – Domenica la nuova edizione della Liuc Run propone anche una serena Family Run per coinvolgere sportivi di tutte le età – Scopri di più

UBOLDO – Somenica arriva la Mezza dei Boschi la corsa nel verde non competitiva a passo libero che attraversa boschi e campagne del territorio con percorsi adatti a tutte le età e livelli di preparazione – L’evento

SAMARATE – Nuova Giornata ecologica domenica 19 aprile: cittadini e associazioni coinvolti nella pulizia di aree urbane e verdi – Tutte le info

ROVELLASCA – Domenica torna la Giornata del Verde Pulito” per sensibilizzare i cittadini e coinvolgerli nella raccolta dei rifiuti abbandonati nei boschi e nelle aree verdi – Qui tutte le informazioni

SPETTACOLI

LUINO – Sabato sera al Teatro Sociale va in scena Sonata per tubi, spettacolo di circo contemporaneo e musica con strumenti creati da oggetti di uso comune – Lo spettacolo

GERENZANO – Sabato 18 aprile nel cortile della biblioteca il Corpo Musicale Santa Cecilia propone il concerto–lettura “Il pifferaio magico… e altre storie musicali – Come partecipare

CARDANO AL CAMPO – Venerdì sera allo Sbocc arriva Antilia Circo con lo spettacolo De Vualé. In scena quattro clown stravaganti, pronti a conquistare il pubblico con un susseguirsi di numeri e trovate sorprendenti – Scopri di più

GALLARATE – Domenica pomeriggio la lettura drammatizzata de Il Mostro Peloso, con i pupazzi dell’attrice e regista Liliana Maffei, chiude gli eventi di Condominio Kids al Teatro di Gallarate – L’evento

STORIE

VARESE – Sabato pomeriggio alla Biblioteca civica di via Sacco i bambini incontrano Anna Castellazzi, autrice de Il piccolo capretto rosso per una lettura condivisa seguita da un laboratorio a tema. Partecipazione gratuita – L’iniziativa

LUINO –Domenica Anita Mandelli presenta il suo libro Primo nome Spelacchio alla festa di primavera al Parco a Lago, con letture e laboratori per bambini. Il ricavato sarà devoluto al Ponte del Sorriso – Qui tutte le info

LOCATE VARESINO – Sabato 18 aprile è in programma un pomeriggio dedicato ai più piccoli tra teatro e musica. Alle 15.30, la sala consiliare del Comune ospiterà lo spettacolo “Tic Tac – Una nuova orchestra”, proposta del collettivo Tukùur. Ingresso gratuito e merenda finale – L’evento

MARNATE – SOLBIATE ARNO – LONATE POZZOLO – CARDANO AL CAMPO – JERAGO CON ORAGO – Speciali letture ad alta voce per #piccolilettoriforti sabato nelle biblioteche con i volontari di Nati per leggere – Gli eventi

MAMMA E PAPÀ

CADEGLIANO VICONAGO – Aperte le iscrizioni al ciclo di incontri Separarsi con consapevolezza che dal 22 aprile accompagnare le famiglie oltre la crisi di coppia – Scopri di più

PER TUTTI – In arrivo il fine settimana con lo sbocciare degli Artigiani in fiore a Ispra, l’omaggio di Varese ad Agatha Christie e la mostra l’Arte che cammina a Materia – Che fare nel weekend