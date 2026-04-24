Che fare con i bambini nel weekend del 24, 25 e 26 aprile a Varese e nel Varesotto

Escursioni e laboratori in natura ma anche manifestazioni sportive e speciali celebrazioni dedicate alla Liberazione coinvolgono bambini e famiglie in quest’ultimo weekend di Aprile.

In programma anche racconti inntorno al fuoco e sfide che coinvolgono le mamme e i papà.

LA LIBERAZIONE CON I BAMBINI

GEMONIO – La Resistenza in Festa compie 30 anni e propone due giorni di festa, venerdì e sabato, con tantissime iniziative tra laboratori creativi, tornei sportivi e spettacoli di circo anche per i bamnini – Qui tutto il programma

BESOZZO – Sabato la cerimonia ufficiale per celebrare la Liberazione al Faro prevede la partecipazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Sabato pomeriggio al parco Bosco San Giuseppe c’è La Resistenza Insieme, una festa di comunità tra sport popolare, laboratori creativi e memoria attiva per riscoprire il valore della libertà attraverso lo stare insieme – Qui tutti i dettagli

MORNAGO – Sabato in piazza c’è la quinta edizione di Fantasy bimbo, una manifestazione ricca di attività gratuite tra gonfiabili, truccabimbi, spettacoli di magia, animazione e stand gastronomici. «Affiancare alle celebrazioni per la Liberazione una festa per i bambini significa ribadire che i valori di libertà, democrazia e partecipazione vivono nel presente e soprattutto nel futuro rappresentato dalle nuove generazioni», spiega il sindaco Tamborini – L’iniziativa

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – Domenica pomeriggio in centro a Varese dalle 14.30 il terzo ed ultimo appuntamento di In bicicletta in sicurezza, per imparare ad andare senza rotelle con Fiab e Casa del Giocattolo solidale. Ai marcini della EcoRun un’area dedicata alla pratica della bici in città, lontano dal traffico – Come partecipare

TRADATE – Tre laboratori creativi Al confine tra arte e scienza animano la uova domenica di Porte aperte al Parco Pineta tra esperimenti di Canto, storie in kamishibay e un’incredibile avventura Steam – L’evento

INARZO – Domenica pomeriggio nell’area protetta dell’Oasi Lipu della Palude Brabbia c’è Giocare, volare, pescare, laboratorio per bambini tra 6 e 10 anni, con giochi-sfida all’aria aperta che coinvolgono anche i genitori in diverse attività, dalla costruzione di un nido alla pesca negli stagni didattici – Scopri di più

VARESE -Il Luna Park della Schiranna sarà aperto tutto il weekend con le sue giostre per grandi e piccini – Tutte le info

ESCURSIONI

TRADATE – La nuova domenica di Porte aperte tra Natura e spazio al Centro didattico scientifico del Parco Pineta propone laboratori giochi ed escursioni sui sentieri e un viaggio per piccoli astronauti alla scoperta del Sistema solare in EcoPlanetario – L’evento

INARZO – Sabato 25 aprile l’area protetta dell’Oasi Lipu della Palude Brabbia apre agli escursionisti di ogni età Tra sentieri e silenzi: un’escursione pomeridiana nella riserva naturale tra osservazione della fauna, paesaggi primaverili e momenti di condivisione – L’iniziativa

ALTRI EVENTI

TRADATE – Nuovo appuntamento con i Racconti intorno al fuoco al Centro didattico del Parco Pineta. Venerdì 24 aprile dalle 20.30 storie di animali della notte, tra straordinarie capacità di adattamento, oscurità e bellezza – Come partecipare

VARESE – Sabato e domenica la Eco Run porta in centro città grandi atleti ma anche percorsi per giovanissimi atleti e tanti eventi collaterali a base sport, incolusi spettacoli e percorsi dedicati anche ai bambini – Tutti i dettagli

BUSTO ARSIZIO– Domenica 26 aprile il quartiere Sant’Edoardo si anima con la prima Festa di primavera promossa. Mercatini della “Gallina Blu”, laboratori per bambini e viale chiuso al traffico tra musica e aperitivi – Il programma

MAMMA E PAPÀ

VARESE – Adolescenza in (video)gioco: cosa cercano i ragazzi nel mondo digitale nell’incontro della Scuola genitori del progetto OASI ospitato dall’oratorio della Brunella con l’intervento dello psicologo Tommaso Zanella, vicepresidente della Fondazione Minoauro – Leggi qui

CADEGLIANO VICONAGO – Aperte le iscrizioni al ciclo di incontri Separarsi con consapevolezza che dal 22 aprile accompagnare le famiglie oltre la crisi di coppia – Scopri di più

PER TUTTI – Nel fine settimana si celebra la Liberazione. Cerimonie ufficiali, cortei, mostre e letture sceniche convivono con sagre, teatro, ciclismo e persino una silent disco – Che fare nel weekend