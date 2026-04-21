Che scuola fai? In diretta a Radio Materia gli studenti del liceo Curie di Tradate
Ospiti in studio saranno Chanel, Gaia ed Emanuele. In diretta mercoledì 22 aprile alle ore 15. I contatti per porre domande
Gaia Luchi, Chanel Sokadjo, Emanuele Cozzi saranno gli ospiti protagonisti della prossima puntata di “Che scuola fai?” trasmissione radiofonica in diretta mercoledì 22 aprile alle ore 15.00 su www.radiomateria.it.
Il liceo Curie di Tradate propone il percorso scientifico, il linguistico, scienze umane ed economico sociale. Ha una sede principale in via Monsignor Brioschi e una distaccata in via Bainsizza.
Nel corso della diretta, i rappresentanti degli studenti racconteranno cosa studiano, quali progetti svolgono, che futuro hanno in mente, ma anche di cosa si discute nell’ora buca o quali problemi devono affrontare.
Appuntamento alle ore 15.00 in diretta su Radio Materia.
Contatti
Se volete porre domande potete scrivere a radiomateriavn@gmail.com
O mandare un messaggio whatsapp al nr +39 353 484 8857
Social
Per restare aggiornato segui la pagina Instagram @giornalistifuoriclasse
Le puntate precedenti
La puntata del liceo Cairoli di Varese
La puntata del liceo Manzoni di Varese
La puntata del liceo Ferraris di Varese
La puntata dell’IS Geymonat di Tradate
La puntata del’IPC Einaudi di Varese
La puntata del liceo Arturo Tosi di Busto Arsizio
La puntata dell’istituto Valceresio di Bisuschio
La puntata dell’istituto Stein di Gavirate
La puntata del liceo Sereni di Luino
La puntata del liceo Frattini di Varese
La puntata dell’istituto Dalla Chiesa di Sesto Calende
La puntata del liceo Crespi di Busto Arsizio
La puntata dei CFP dell’Agenzia Formativa di Tradate e di Gallarate
La puntata dei Licei Manfredini
La puntata dell’Itet Daverio Casula Nervi
La puntata dell’Ite Tosi di Busto Arsizio
La puntata dell’Itell Gadda Rosselli di Busto Arsizio
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Felice su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Fabio Rocchi su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.