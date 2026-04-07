Che scuola fai? In diretta a Radio Materia gli studenti dell’Itell Gadda Rosselli di Gallarate
Ospiti in studio saranno Virginia, Desirè, Alessandro e Anna. In diretta alle ore 15. I contatti per porre domande
Virginia Montorfano, Desirè Mancuso, Alessandro Roccoletti e Anna Franchini saranno gli ospiti protagonisti della prossima puntata di “Che scuola fai?” trasmissione radiofonica in diretta mercoledì 8 aprile alle ore 15.00 su www.radiomateria.it.
L’istituto superiore Gadda Rosselli di Gallarate offre diversi percorsi sia tecnici sia liceali: Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali per il Marketing, Sistemi Informativi aziendali, Turismo ma anche Liceo linguistico e liceo delle scienze umane.
Nel corso della diretta, gli studenti racconteranno cosa studiano, quali progetti svolgono, che futuro hanno in mente, ma anche di cosa si discute nell’ora buca o quali problemi devono affrontare.
Appuntamento alle ore 15.00 in diretta su Radio Materia.
Contatti
Se volete porre domande potete scrivere a radiomateriavn@gmail.com
O mandare un messaggio whatsapp al nr +39 353 484 8857
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Le puntate precedenti
La puntata del liceo Cairoli di Varese
La puntata del liceo Manzoni di Varese
La puntata del liceo Ferraris di Varese
La puntata dell’IS Geymonat di Tradate
La puntata del’IPC Einaudi di Varese
La puntata del liceo Arturo Tosi di Busto Arsizio
La puntata dell’istituto Valceresio di Bisuschio
La puntata dell’istituto Stein di Gavirate
La puntata del liceo Sereni di Luino
La puntata del liceo Frattini di Varese
La puntata dell’istituto Dalla Chiesa di Sesto Calende
La puntata del liceo Crespi di Busto Arsizio
La puntata dei CFP dell’Agenzia Formativa di Tradate e di Gallarate
La puntata dei Licei Manfredini
La puntata dell’Itet Daverio Casula Nervi
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