Chessa non basta: la Castellanzese perde 3-2 col Milan Futuro e avvicina lo spauracchio playout
I neroverdi affondano sotto i colpi di Magrassi (doppietta) e Branca, inutile il sedicesimo gol di Mario Chessa. A una giornata dalla fine la salvezza ancora non arriva
La Castellanzese cade nella gara interna contro il Milan Futuro. La squadra di mister Massimo Oddo sbanca il “Provasi” con il punteggio finale di 3-1. A partire meglio sono i rossoneri, che prima sfiorano il vantaggio con Magrassi, che successivamente non sbaglia e firma l’1-0.
La Castellanzese reagisce e trova il pareggio nei minuti finali del primo tempo, grazie a un rigore del solito Mario Chessa, arrivato a quota 16 gol. I neroverdi non riescono però a completare la rimonta e, nella ripresa, i rossoneri si assicurano i tre punti grazie alla doppietta di Magrassi e al gol di Branca in pieno recupero.
Per la squadra di mister Ivan Delprato è una sconfitta pesante, perché avvicina sempre di più lo spettro dei playout. Nel prossimo turno, per ottenere la salvezza diretta, dovranno cercare di vincere sul campo della Virtus Ciserano Bergamo e sperare nei passi falsi della Real Calepina, avanti di un punto e al momento fuori dalla zona retrocessione; oppure confidare in una sconfitta di almeno una tra Breno e Varesina per portare la forbice a 8 punti, distacco che da regolamento esclude la disputa dei playout.
Il Milan Futuro, invece, con questa vittoria si mette al riparo da un possibile sorpasso del Brusaporto, vittorioso contro la già promossa Folgore Caratese, e per assicurarsi la partecipazione ai playoff dovrà battere la Vogherese.
Fischio d’inizio
La Castellanzese si schiera con un 4-3-3 con Frigerio tra i pali; in difesa Rusconi, Gritti, Airaghi e Oleoni; a centrocampo Lacchini, Vernocchi e Castelletto; in avanti il tridente Boccadamo-Guerrisi-Chessa.
Il Milan Futuro risponde con lo stesso modulo: Torriani in porta; linea difensiva composta da Cappelletti, Minotti, Pagliei e Tartaglia; a centrocampo spazio a Sala, Eletu e Sardo; in attacco Menon e Chaka Traorè a supporto di Magrassi.
Dirige la gara Fabio Rinaldi di Novi Ligure, coadiuvato dagli assistenti Andrea Minopoli di Napoli e Marco Polichetti di Salerno.
Primo tempo
I rossoneri partono forte fin dalle battute iniziali: Traorè lancia lungo per Magrassi, il cui tiro viene deviato sopra la traversa da Frigerio. Il match si sblocca al quarto d’ora in favore del Milan Futuro, con Magrassi che anticipa la difesa neroverde e insacca sfruttando al meglio l’assist di Cappelletti. Il gol subito non abbatte la Castellanzese, che continua a macinare gioco e a proporsi in avanti. In una delle incursioni offensive è Chessa a guadagnarsi un calcio di rigore dopo essere stato atterrato in area da Torriani: dal dischetto si presenta lo stesso numero 7 che con freddezza firma l’1-1. Il pareggio dà nuova energia ai neroverdi, che sfiorano il vantaggio allo scadere con il diagonale di Castelletto, terminato di poco a lato.
Secondo tempo
Nella ripresa il Milan Futuro riparte con grande intensità e va vicino al nuovo vantaggio ancora con Magrassi, il cui tiro colpisce il palo alla destra di Frigerio. È lo stesso attaccante rossonero a risultare decisivo al quarto d’ora, firmando la doppietta personale con un rapido movimento in area e una conclusione vincente per il 2-1. La Castellanzese reagisce subito e crea due grandi occasioni con Guerrisi, che prima si vede murare un tiro dalla difesa e poi colpisce la traversa di testa su assist di Chessa. Nei minuti di recupero il Milan Futuro chiude definitivamente i conti: il neoentrato Branca, servito ancora da Cappelletti, deposita in rete il gol del definitivo 3-1.
TABELLINO
CASTELLANZESE – MILAN FUTURO 1–3 (1-1)
RETI: 15’ pt Magrassi (M), 36’ pt rig. Chessa (C), 15’ st Magrassi (M), 48’ st Branca (M)
CASTELLANZESE (4-3-3): Frigerio; Rusconi, Gritti, Airaghi, Oleoni; Lacchini (36’ st Merkaj), Vernocchi (23’ st Giuliani), Castelletto; Boccadamo (23’ st Foglio), Guerrisi, Chessa. A disposizione: Giroletti, Rausa, Robbiati, Bianchi, Cirigliano, Micheri. Allenatore: Ivan Delprato
MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Minotti, Pagliei (49’ st Messaoudi), Tartaglia (36’ st Dalpiaz); Sala, Eletu, Sardo (44’ st Branca); Menon (13’ st Ossola), Magrassi, Traorè (30’ st Geroli). A disposizione: Longoni, Kurbegovic, Seedorf, Asanji. Allenatore: Massimo Oddo
ARBITRO: Fabio Rinaldi di Novi Ligure; assistenti Andrea Minopoli di Napoli e Marco Polichetti di Salerno
AMMONITI: 21’ pt Traoré (MF), 5’ st Menon (MF), 36’ st Sala (MF), 48’ st Castelletto (C)
ESPULSI: nessuno
RECUPERO: 1′ + 5′
RISULTATI 33ma GIORNATA – GIRONE B SERIE D
Brusaporto – Caratese 3-1, CASTELLANZESE – MILAN FUTURO 1-3, Leon – Chievo 2-2, Sondrio – Real Calepina 5-1, Pavia – Virtus CBG 3-0, Scanzorosciate – Casatese 0-3, VARESINA – BRENO 2-2, Villa Valle – Oltrepò 1-3, Vogherese – Caldiero 0-6.
CLASSIFICA
Caratese 65, Casatese 58, Chievo 57, Milan Futuro e Leon 53, Brusaporto 51, Oltrepò (-3) e Villa Valle 47, Scanzorosciate 46, Virtus CBG 45, Caldiero 44, Real Ralepina 41, CASTELLANZESE 40, Pavia 37, Breno e VARESINA 35, Sondrio 31, Vogherese (-6) 8.
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