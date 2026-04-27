Chiasso, fuggono dopo il pieno non pagato: due uomini arrestati… per furto di biciclette
La segnalazione partita da un distributore ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e al ritrovamento di biciclette rubate e attrezzi da scasso
Due arresti nel Mendrisiotto per una serie di furti di biciclette: i due uomini sono stati fermati a Chiasso dopo essere stati segnalati per un mancato pagamento di carburante a Coldrerio. L’episodio risale al 25 aprile e ha portato alla scoperta di biciclette rubate e attrezzi da scasso all’interno del veicolo.
Protagonisti della vicenda un 24enne e un 21enne, cittadini rumeni. Il loro fermo è scattato in seguito alla segnalazione partita da una stazione di servizio di Coldrerio, dove i due si erano allontanati senza pagare il carburante.
Il dispositivo di ricerca, coordinato dalla Polizia cantonale con il supporto della Polizia comunale di Chiasso e dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, ha permesso di intercettare l’auto nei pressi della stazione ferroviaria di Chiasso.
Durante le perquisizioni, all’interno del veicolo sono state trovate tre biciclette smontate, con le ruote separate dal telaio. Alcune risultavano già oggetto di furto.
Nel mezzo sono stati rinvenuti anche attrezzi da scasso. Gli accertamenti sono ora in corso per verificare un eventuale coinvolgimento dei due arrestati in altri furti di e-bike e biciclette avvenuti nelle scorse settimane in Ticino. Le ipotesi di reato comprendono furto, danneggiamento, ricettazione e guida senza autorizzazione.
Le forze dell’ordine ricordano alcune buone pratiche per ridurre il rischio di furti di biciclette:
utilizzare sempre un lucchetto di qualità, fissando la bici a una struttura stabile
evitare di bloccare solo la ruota, soprattutto quella anteriore
preferire luoghi sorvegliati o spazi chiusi a chiave
valutare sistemi di localizzazione GPS
annotare numero di telaio, marca e caratteristiche del mezzo
denunciare tempestivamente eventuali furti
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