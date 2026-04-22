Chiesto il rinvio a giudizio per l’autista alla guida del bus dell’incidente di Lomazzo dove morì Domenica Russo

La procura della repubblica di Como ha chiuso le indagini sull’autista del bus accusato di omicidio stradale per l’incidente avvenuto a Lomazzo di ritorno da una gita scolastica nel maggio del 2025.

I magistrati inquirenti hanno chiesto il rinvio a giudizio per l’uomo, il conducente di 60 anni residente in provincia di Varese, già colpito da misure cautelari per lo schianto in A9 costato la vita all’insegnante Domenica Russo che insegnava alle scuole di Cazzago Brabbia.

Dai primi rilievi e grazie anche alle immagini delle telecamere di video sorveglianza dell’autostrada l’uomo è accusato di essere stato al telefono al momento dello schianto.

Quel giorno, nel pomeriggio di lunedì 19 maggio, poco prima delle 16.30, la Pedemontana Lombarda si è trasformata in teatro di un grave incidente a Lomazzo all’altezza dello svincolo di Lazzate, in direzione Varese. Un autobus con a bordo una scolaresca di 30 bambini della primaria di Cazzago Brabbia, di ritorno da una gita al Museo del Cavallo Giocattolo di Grandate, ha tamponato un mezzo pesante, coinvolgendo anche altri veicoli.

L’impatto è stato violento. L’autista e una delle insegnanti, seduta accanto a lui, sono rimasti incastrati tra le lamiere: i vigili del fuoco li hanno estratti, ma per la docente, 43 anni di Sesto Calende, non c’è stato nulla da fare. L’autista è stato invece trasportato in ospedale in codice giallo.

Complessivamente sono state coinvolte 36 persone tra bimbi e insegnanti. I feriti, per lo più lievi, sono stati distribuiti in diversi ospedali della Lombardia. Imponente il dispiegamento dei soccorsi, con elisoccorso, ambulanze e numerosi mezzi di emergenza.

L’autostrada era rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, mentre le comunità coinvolte sono rimaste attonite davanti a una tragedia che ha segnato profondamente il territorio.