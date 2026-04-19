Chiude nella notte il ramo A8-A9 verso Chiasso per lavori di manutenzione
Dalle 23 di mercoledì 22 alle 5 di giovedì 23 aprile stop all’immissione dalla A8 Milano-Varese alla A9 verso Chiasso per chi proviene da Milano; previsti percorsi alternativi via Lainate Arese, Origgio e Saronno
Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23 di mercoledì 22 alle 5 di giovedì 23 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Chiasso.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Lainate Arese, percorrere la viabilità ordinaria: SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma verso Garbagnate, SP233 Varesina in direzione Caronno/Origgio/Saronno ed entrare in A9 verso Chiasso allo svincolo di Origgio.
Chi supererà lo svincolo di Lainate Arese dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, dove potrà uscire a Legnano, percorrere la viabilità ordinaria: viale Marco Polo Ovest, SP527 Bustese verso Uboldo/Saronno ed entrare in A9 verso Chiasso allo svincolo di Saronno.
Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.
Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.
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