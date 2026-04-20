Chiude per un giorno il ponte di Porto Della Torre, tra Somma Lombardo e Varallo Pombia, c

L’Anas informa che sarà disposta la chiusura al traffico del ponte di Porto Della Torre, in entrambe le direzioni, nella giornata di mercoledì 22 aprile 2026, nella fascia oraria dalle ore 09:00 alle ore 16:30.

È il ponte che collega Lombardia e Piemonte, tra Somma Lombardo e Varallo Pombia, sulla Statale 336.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire alla Società Enel Green Power Italia S.r.l. l’esecuzione di interventi manutentivi allo sbarramento, la diga che integra la centrale elettrica.

Per effetto della chiusura, la circolazione subirà le seguenti deviazioni:

Il traffico proveniente da Varallo Pombia e diretto a Somma Lombardo, e viceversa, dovrà utilizzare le Statali 32 Ticinese e 33 del Sempione in direzione Sesto Calende.

Il traffico proveniente da Varallo Pombia e diretto all’area di Malpensa, e viceversa, dovrà percorrere la Statale 32 Ticinese in direzione Oleggio e successivamente la S.S. 527 Bustese in direzione Lonate Pozzolo.