Ci facciamo un cineMIV? I film in programmazione al Multisala impero di Varese in podcast



Debutta su Radio Materia una nuova rubrica dedicata al grande schermo. Si intitola “Ci facciamo un cineMIV?” ed è condotta da Enrico Signorelli, responsabile della programmazione del Multisala Impero di Varese. Uno spazio settimanale pensato per raccontare novità, eventi e curiosità dal mondo del cinema, con uno sguardo attento anche alle proposte più ricercate.

Un debutto tra blockbuster e eventi speciali

Nel corso della prima puntata, Signorelli ha acceso i riflettori su una delle uscite più attese: il biopic dedicato a Michael Jackson. «Stiamo preparando un’anteprima speciale» – Enrico Signorelli, responsabile programmazione Multisala Impero – «con gadget ed esibizioni dal vivo per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente».

Un evento che punta a trasformare la visione in sala in qualcosa di più di una semplice proiezione, valorizzando il lato esperienziale del cinema.

Un’offerta per tutti i gusti

La rubrica non si limita ai grandi titoli. Durante l’intervento sono state presentate anche proposte dedicate alle famiglie e agli amanti della natura, oltre a rassegne d’autore che guardano al cinema giapponese e al circuito d’essai.

Una programmazione varia, che conferma la volontà del Multisala Impero di intercettare pubblici diversi e mantenere viva la curiosità degli spettatori.

Collaborazioni e territorio

Spazio anche alle collaborazioni con le realtà culturali locali. Tra queste, quella con il Museo Castiglioni, che contribuisce ad arricchire l’esperienza cinematografica con iniziative e percorsi tematici legati ai film in programmazione. Un legame con il territorio che rafforza il ruolo del cinema come luogo di incontro e scambio culturale.

Previsti sold out per i prossimi titoli

Tra le anticipazioni, anche il forte interesse per il seguito de Il diavolo veste Prada, che sta registrando numeri importanti nelle prevendite. Un segnale chiaro di quanto la sala cinematografica continui ad attrarre pubblico.

La nuova rubrica “Ci facciamo un cineMIV?” va in onda in diretta ogni mercoledì alle 18 su www.radiomateria.it

, con repliche nei giorni successivi alle 14 e alle 19.10. Le puntate saranno poi disponibili anche in podcast sulle principali piattaforme.