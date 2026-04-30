Ci facciamo un CineMIV? Non solo Miranda & co ma anche film d’autore



Nuova puntata su Radio Materia con “Ci facciamo un CineMIV”, il podcast settimanale dedicato alla programmazione del Multisala Impero di Varese. Al centro dell’episodio, il successo del sequel de Il diavolo veste Prada 2 e le numerose iniziative speciali messe in campo dal MIV per accompagnarne l’uscita.

Ogni mercoledì alle 18 in diretta (con repliche alle 14 e alle 19.10), il format racconta film, eventi e curiosità della sala varesina. In questa puntata il responsabile Enrico Signorelli fa il punto su un titolo che sta richiamando pubblico e attenzione, anche grazie a un calendario di appuntamenti pensati per trasformare la visione in un’esperienza.

Tappeto rosso e dress code “Miranda approved”

Per l’uscita del film, il MIV ha allestito una vera e propria passerella: scalinata decorata, tappeto rosso e fotografo professionista nella serata inaugurale. Il pubblico è stato invitato a presentarsi con un outfit a tema, ispirato allo stile iconico della protagonista.

Cine-cena e collaborazioni locali

Tra le proposte più apprezzate, le cine-cene in sala: due appuntamenti speciali che uniscono la visione del film a un’esperienza gastronomica. Questa settimana la collaborazione è con l’Antica Trattoria Monte Costone, mentre la prossima coinvolgerà la Pasticceria Sala e il locale Vibes.

Moda, eventi e versione originale

Il programma si arricchisce con sfilate di moda organizzate con scuole del territorio e una serie di eventi privati promossi da attività locali. Vista l’alta richiesta, il film viene proposto anche in lingua originale per tutta la settimana, ampliando la consueta programmazione.

Il concorso e le promozioni per il pubblico

A completare l’offerta, il concorso “10 momenti unici”: caricando il biglietto del film si può vincere un weekend a Milano durante la Fashion Week di settembre, con pernottamento in hotel a cinque stelle, cena di lusso e servizio fotografico, oltre a gadget e accessori griffati.

Parola d’ordine per avere una riduzione

Ascolta la puntata e ad un certo punto Enrico svelerà la frase da dire in cassa per ottenere una riduzione sul biglietto per i primi dieci che lo faranno! Ogni settimana, durante la puntata, vi sveleremo quale sarà la parola d’ordine della settimana!

Tra blockbuster e cinema d’autore

Nel corso della puntata si parla anche delle alternative in programmazione: dal nuovo film di Pupi Avati, Nel tepore del ballo, alle rassegne dedicate a pellicole premiate nei festival internazionali come La torta del presidente senza dimenticare le famiglie con Pecore sotto copertura. Il MIV continua così a proporre un’offerta che affianca grandi successi commerciali e cinema di qualità, senza rinunciare a formule originali come spettacoli con stuntman dal vivo per il lancio del film d’azione della prossima settimana, Mortal Kombat 2.