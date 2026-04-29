“Ciak – Azione!”, a Varese il concorso che racconta la salute mentale

Successo di adesioni alla prima edizione del concorso di audio video “Ciak – Azione!: sguardi sulla salute mentale” che si avvia alla manifestazione conclusiva prevista per venerdì 15 maggio alle ore 17 in Sala Montanari, via dei Bersaglieri n.1 a Varese. L’iniziativa del GLP (Gruppo di Lavoro Provinciale per la salute mentale) di Varese in collaborazione con Somsart di Comerio, grazie al contributo di Co.P.A.Sa.M., Rotary Sesto Calende – Angera Lago Maggiore, UISP, Comune di Varese, rientra in un più vasto progetto di promozione di una corretta cultura sulla Salute Mentale e di lotta allo stigma e al pregiudizio a favore dell’inclusione sociale.

“Siamo molto soddisfatti della risposta ottenuta dal territorio, per nulla scontata trattandosi di una prima edizione – fa sapere il coordinatore del GLP, lo psichiatra Isidoro Cioffi -. Sono 43 i video, della durata massima di 5 minuti, pervenuti da parte di privati cittadini, associazioni, Istituti scolastici, Strutture Sanitarie e Sociosanitarie, Comunità Terapeutiche e Centri Diurni riabilitativi, provenienti anche da altre province della Regione Lombardia. La passione, la creatività e la vocazione inclusiva che ho trovato nei video mi hanno, direi, commosso e indotto a credere che molte sono le persone motivate a percorrere e sostenere l’impervio percorso della condivisione della salute mentale”.

“E’ stata una opportunità molto interessante visionare in anteprima i video – prosegue Guido Ranza, presidente di Somsart -; in ogni lavoro si rivela una volontà creativa originale: in alcuni casi è evidente una conoscenza della materia ed esperienza pregressa, altri sono meno tecnici ed esteticamente meno fruibili, ma sempre di valore nel messaggio comunicativo che trasmettono!”.

Il materiale pervenuto sarà ora esaminato dalla giuria composta dal noto regista varesino Giacomo Campiotti (presidente della giuria) e dai membri del GLP Camilla Callegari, direttore del Dipartimento di Area della Salute Mentale, Prevenzione e Cura delle Dipendenze ASST dei sette laghi, Professore ordinario direttore della scuola di specializzazione in psichiatria (Università dell’Insubria); Isidoro Cioffi, psichiatra e coordinatore del GLP; Sergio Di Siero, direttore artistico della SOMSART e scrittore; Lisetta Buzzi Reschini, giornalista e presidente di Co.P.A.Sa.M. Varese; Francesco Maieron, dirigente scolastico del Liceo “A. Manzoni” di Varese; Silvia Nanni, giurista e cav. OMRI; Rossella Dimaggio, assessora del Comune di Varese; dai giornalisti Marco Giovannelli, direttore di VareseNews e Matteo Inzaghi, direttore di Rete55.

I 15 video selezionati dalla giuria saranno presentati al pubblico nel corso della cerimonia conclusiva, prevista venerdì 15 maggio 2026 dalle ore 17.00, condotta dal giornalista Matteo Inzaghi, alla presenza del regista Giacomo Campiotti.

Al vincitore spetterà un buono acquisto del valore di 500 euro, al secondo classificato un buono di 300 euro, al terzo classificato un buono di 200 euro. A tutti i 15 finalisti sarà consegnato un attestato.

Per informazioni: grupposalutementale.eventi@gmail.com