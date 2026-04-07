Ciaobao: a Casciago nasce il primo servizio di cremazione per animali a Varese

ciaobaoDire addio a un animale domestico è un momento di profondo dolore, un distacco che merita lo stesso rispetto e la stessa attenzione riservati a ogni membro della famiglia. Proprio per rispondere a questa esigenza di sensibilità e professionalità nasce Ciaobao, il nuovo centro di cremazione per animali domestici situato a Casciago, in via Manzoni 57.

Galleria fotografica CiaoBao. Chi ci ha amato senza riserve merita un addio pieno di cura 4 di 6

Un’eccellenza del territorio a chilometro zero

L’iniziativa nasce da SAIE s.r.l., realtà storica del territorio varesino già esperta nell’ambito dei servizi cimiteriali. L’idea di implementare un forno crematorio dedicato agli animali nasce dalla volontà di colmare una mancanza nella provincia di Varese. Fino ad oggi, infatti, molte agenzie e privati erano costretti a rivolgersi a strutture lontane, spesso fuori Provincia, con inevitabili disagi logistici. Ciaobao si propone quindi come una soluzione a “chilometro zero”, offrendo un servizio diretto e senza intermediari.

Servizi su misura per ogni esigenza

Ciaobao accoglie cani, gatti e altri piccoli animali (conigli, criceti, rettili) offrendo diverse opzioni per onorare il ricordo del proprio pet:

Cremazione singola plus – Il proprietario può decidere che nel forno sia presente esclusivamente il proprio animale. È inoltre possibile richiedere il video della cremazione o scegliere di assistere al momento per un ultimo saluto intimo.

Il proprietario può decidere che nel forno sia presente esclusivamente il proprio animale. È inoltre possibile richiedere il video della cremazione o scegliere di assistere al momento per un ultimo saluto intimo. Cremazione individuale condivisa – Una modalità che garantisce la restituzione delle ceneri e la tracciabilità completa. L’animale viene inserito nel forno con al massimo altri due compagni, ma apposite separazioni fisiche assicurano che le ceneri restino distinte e recuperabili singolarmente.

Una modalità che garantisce la restituzione delle ceneri e la tracciabilità completa. L’animale viene inserito nel forno con al massimo altri due compagni, ma apposite separazioni fisiche assicurano che le ceneri restino distinte e recuperabili singolarmente. Cremazione collettiva – Una soluzione rispettosa per chi non desidera la restituzione delle ceneri.Un supporto completo, dal ritiro alla riconsegna

CiaoBao non è solo un forno crematorio, ma un servizio che si prende cura di ogni dettaglio, sollevando i proprietari da incombenze pratiche proprio quando affrontano un momento emotivamente difficile. Dal ritiro dell’animale, a domicilio o presso la clinica veterinaria, fino all’accoglienza nella struttura di Casciago, ogni fase viene gestita con la massima discrezione, anche la riconsegna delle ceneri, che avviene in 3-5 giorni.

Alla base di tutto c’è un principio fondamentale: la trasparenza. Ogni passaggio è tracciato e spiegato con chiarezza, in un rapporto diretto e fidato con le famiglie. CiaoBao lavora in collaborazione con veterinari e strutture del territorio, offrendo un impianto certificato e conforme alle normative ambientali, ma soprattutto uno staff preparato non solo dal punto di vista professionale, ma anche umano, capace di accogliere con sensibilità un momento così delicato.

Trasparenza e reperibilità

Ciaobao collabora sia con privati che con veterinari ed altre agenzie, mettendo a disposizione la propria struttura certificata e rispettosa di tutti i parametri ambientali previsti dalla normativa vigente. Consapevoli che la perdita di un animale può avvenire in qualsiasi momento, lo staff è disponibile per supporto e assistenza.

“Chi ci ha amato senza riserve merita un addio pieno di cura”. Con questo spirito, Ciaobao si impegna a trasformare il dolore del distacco in un ricordo indelebile, fatto di professionalità, calore umano e profondo rispetto.

CiaoBao

Via Manzoni 57, Casciago

Telefono: 0332 825392 | WhatsApp: 393 2330061

Email: info@ciaobao.it

Web: www.ciaobao.it