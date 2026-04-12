Ciceri: “I ragazzi hanno dato tutto, devo rivedere gli episodi. Da qui alla fine conta l’atteggiamento”

CELLE VARAZZE – VARESE 2-0 | LA SALA STAMPA

ANDREA CICERI (Allenatore Varese): Dobbiamo archiviare in fretta questa partita perché c’è poco da dire: i ragazzi hanno dato tutto, o almeno lo hanno fatto i superstiti di una squadra che in questo momento è davvero tirata a livello di organico. La gara si è poi incanalata su due episodi che vorrei rivedere, ovvero i due gialli al nostro portiere che mi sembravano viziati da una posizione di fuorigioco iniziale. Oltre a questo, l’infortunio di Qeros è stato un colpo durissimo: lo abbiamo aspettato tutto l’anno e ora che era diventato imprendibile si è dovuto fermare per un problema muscolare. Questo incidente ha cambiato i nostri equilibri tattici e quel piano gara su cui avevamo lavorato per mettere in difficoltà i loro portatori di palla.

CICERI 2: Nonostante le difficoltà e la minore fluidità di manovra sulla trequarti dopo l’uscita di Qeros, la squadra ci ha provato fino alla fine e non posso rimproverare nulla ai ragazzi sotto il profilo dell’impegno. Mi interessa ripartire subito e archiviare questo risultato perché voglio arrivare alla fine del campionato senza accuse giustificate sull’atteggiamento: dobbiamo continuare così, anzi, rilanciare ancora di più perché sarà sempre più difficile. Oggi abbiamo fallito l’occasione di entrare in zona play-off, ma non è ancora finita. Da martedì inizieremo a fare la conta degli infortunati e spero di recuperare qualcuno dei tanti che oggi erano fuori; molti sono venuti in panchina solo per stare vicini ai compagni e questo dimostra che il gruppo è unito. Abbiamo ancora tre partite per dare tutto e provare a raggiungere l’appendice finale della stagione.

RICCARDO BOSCHETTO (allenatore Celle Varazze): Nonostante un avvio contratto nei primi venti minuti, dovuto a una lettura imprecisa del modulo avversario — un 4-2-3-1 che ha limitato le nostre fonti di gioco — la squadra ha saputo reagire con personalità. Dopo una fase iniziale di sofferenza, siamo cresciuti sotto il profilo tecnico e tattico: lo sviluppo della manovra è stato efficace grazie alla spinta costante dei quinti e all’avanzamento dei braccetti di difesa, Firman e Stanga, che hanno permesso di occupare l’area con continuità. Il vantaggio maturato nel primo tempo è il risultato di un volume di gioco importante, culminato nell’azione che ha portato al rigore. Nella ripresa, la superiorità numerica ha certamente agevolato il controllo del match, ma la gestione non era affatto scontata data la nostra attuale situazione di classifica. In un contesto psicologico delicato, i ragazzi sono stati bravi a mantenere l’equilibrio e a palleggiare con lucidità, evitando di rimettere in discussione il risultato. Resta da monitorare il calo fisico avvertito negli ultimi dieci minuti, segnati da un’evidente stanchezza, ma la prestazione complessiva legittima pienamente la vittoria.

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