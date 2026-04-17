Ciclista travolto da un’auto a Casale Litta: “Mi hanno urtato con lo specchietto, ora cerco testimoni”
È ricoverato in gravi condizioni ma fuori pericolo l’uomo investito in via Marcobi. L’avvocato: “L’auto si è fermata ma non è stata identificata, chi ha visto qualcosa si faccia avanti”
È stato fatto cadere dalla bicicletta da un automobilista che si è fermato e ha prestato soccorso. Ma nessuno ha preso i dati dell’investitore ed ora si cercano testimoni.
“Un mio cliente, in sella alla propria bicicletta, in data 08.04.2026 ad ore 15.00 circa percorreva da solo Via Marcobi a Casale Litta con direzione di marcia verso Mornago, quando poco dopo il cimitero, veniva urtato con lo specchietto destro e fatto cadere rovinosamente a terra da un’autovettura di colore chiaro (presumibilmente bianca) che, nonostante la presenza di alcuni testimoni e l’intervento successivo delle Forze dell’Ordine, non veniva identificata, pur essendosi fermata dopo l’evento”, ci scrive l’avvocato Alan Breda.
“Il mio cliente si trova attualmente ricoverato in ospedale a Varese in gravi condizioni ma per fortuna è fuori pericolo seppur ha subito diverse fratture (tra cui quella della clavicola, delle costole, del capitello radiale etc).
Chiedo pertanto se qualcuno avesse visto qualche particolare relativo al sinistro (targa, colore preciso dell’autovettura, modello etc…) di comunicarlo allo Studio legale Breda via mail info@studiolegalebreda.com o telefonicamente 0332.1670255 o wapp 392.3659979″
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