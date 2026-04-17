Ciclopedonale della Valle Olona: stop temporaneo al transito a Malnate per lavori di messa in sicurezza
La sospensione del transito entrerà in vigore da lunedì 20 aprile e interesserà pedoni e ciclisti nel tratto in località Cave Molera
Chiude temporaneamente un tratto della pista ciclopedonale della Valle Olona a Malnate per consentire lavori di messa in sicurezza del versante roccioso. La sospensione del transito entrerà in vigore da lunedì 20 aprile e interesserà pedoni e ciclisti nel tratto in località Cave Molera.
Il provvedimento è stato disposto dalla Provincia di Varese per permettere interventi necessari a garantire la sicurezza lungo il percorso.
Le date di chiusura
La pista sarà chiusa esclusivamente nei giorni feriali, dalle 7.30 alle 16, nei seguenti periodi: dal 20 al 24 aprile, dal 27 al 30 aprile, dal 4 all’8 maggio e dall’11 al 15 maggio. La sospensione sarà attiva solo in presenza degli operatori impegnati nei lavori
Quando la pista resta aperta
Il percorso ciclopedonale resterà invece regolarmente accessibile nei fine settimana e nei giorni festivi, in particolare il 25 e 26 aprile, il 1° maggio, il 2 e 3 maggio e il 9 e 10 maggio.
La Provincia invita cittadini e utenti della pista a prestare attenzione alla segnaletica presente lungo il tratto interessato e a programmare eventuali percorsi alternativi durante i giorni di chiusura.
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