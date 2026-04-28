Cinema da tutto il mondo e viaggi nel tempo, a Varese la 23esima edizione di Cortisonici

Non solo un festival di cortometraggi, ma un progetto culturale che attraversa la città e ne amplia i confini. Cortisonici torna dal 7 al 16 maggio per la sua 23ª edizione portando con sé non solo cinema da tutto il mondo, ma anche nuove collaborazioni, percorsi con le scuole, un focus dedicato ai viaggi nel tempo e un’esperienza inedita che ha coinvolto anche il carcere cittadino. Un festival che cresce, si apre e si diffonde: dalle sale del Cinema Nuovo ai luoghi della formazione, fino alla casa circondariale, costruendo una rete sempre più ampia e partecipata. Due weekend di proiezioni, incontri e ospiti per raccontare il presente attraverso il cinema breve, ma anche per interrogarsi sul futuro e sul ruolo della cultura nella comunità.

Un festival che cresce con la città

«Cortisonici è un appuntamento importante per la città di Varese e non solo». Così il sindaco Davide Galimberti sottolinea il valore di una manifestazione che, arrivata alla 23ª edizione, rappresenta ormai un punto fermo nel panorama culturale locale. Nel tempo, il festival ha saputo evolversi, «creando collegamenti con realtà diverse, non solo culturali ma anche imprenditoriali e associative», dimostrando una capacità di adattarsi ai cambiamenti della città e delle dinamiche sociali. Un percorso che ha consolidato Cortisonici come evento capace di attrarre «giovani e meno giovani», diventando un riferimento stabile per il territorio. Un valore riconosciuto anche dall’assessore alla Cultura Enzo Laforgia, che parla di «continuità nel tempo» e di una rete di relazioni sempre più ampia, capace di rendere il festival «un’esperienza quasi virale per tutta la città».

Il cuore del festival: il concorso internazionale

Il programma si apre con il concorso internazionale, in programma dal 7 al 9 maggio al Cinema Nuovo di Varese. Saranno 22 i cortometraggi in gara, selezionati tra migliaia di opere provenienti da 16 Paesi, in un viaggio che attraversa culture e linguaggi diversi, dall’Europa all’Asia, dalle Americhe all’Africa.

«Il cuore del festival resta il concorso internazionale», spiega il direttore artistico Massimo Lazzaroni, sottolineando però come questa edizione sia caratterizzata anche da una forte presenza di registi europei, pronti a portare a Varese sguardi e storie da tutto il continente. Accanto alle proiezioni, il festival si conferma anche come luogo di incontro: autori e registi saranno presenti in città per dialogare con il pubblico, offrendo un’occasione diretta di confronto sul cinema contemporaneo.

Inferno e le notti del cinema estremo

Tra gli appuntamenti più attesi torna “Inferno”, uno dei marchi distintivi del festival. Le serate dedicate al cinema più estremo e sperimentale proporranno anche quest’anno un omaggio a uno degli autori che hanno segnato le notti di Cortisonici. «Inferno è un grande classico», ricorda Lazzaroni, «un momento che negli anni ha raccontato un cinema divergente, innovativo, capace di spingersi oltre i confini tradizionali».

Il focus 2026: viaggi nel tempo e immaginari del futuro

La novità principale di questa edizione è il secondo weekend, interamente dedicato al focus “I’ll be back – Cinema e viaggi nel tempo”. Un tema che, come sottolinea Laforgia, è particolarmente attuale: «Oggi viviamo una dimensione di ritorno al passato, mentre il cinema può aiutarci a riscoprire il valore del futuro, che abbiamo un po’ perso di vista». Il programma vedrà la partecipazione dell’astrofisico Luca Perri, che affronterà il tema del viaggio nel tempo dal punto di vista scientifico, e di esperti del settore che guideranno il pubblico tra i film imprescindibili dedicati a questo immaginario. «Riflettere su visioni alternative rispetto a un presente talvolta percepito come grigio può fare bene», aggiunge Laforgia, indicando nel cinema uno strumento capace di riaprire prospettive.

Cortisonici Ragazzi e Academy: lo sguardo dei giovani

Uno dei pilastri del festival resta il lavoro con le scuole e i giovani autori. Le sezioni Cortisonici Ragazzi e Academy, in programma il 15 e 16 maggio, testimoniano una crescita significativa. «Parliamo di una selezione di quasi 150 lavori», spiega Tatiana Tascione, «con una sezione ragazzi che rappresenta una fotografia del cinema delle scuole italiane e una parte Academy che offre uno sguardo internazionale». Proprio Academy sta diventando «un vero e proprio hub per il concorso ufficiale», mentre proseguono e si rafforzano le collaborazioni con le scuole del territorio. «È importante offrire una visione nazionale ma anche internazionale, con lavori provenienti da tutta Europa e dal mondo».

Il festival dentro e fuori il carcere

Cortisonici non si limita agli spazi tradizionali del cinema. Tra i progetti più significativi di questa edizione c’è “Guardi Dentro”, realizzato nel carcere di Varese con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto. «Abbiamo coinvolto undici detenuti nella creazione di una giuria, portando loro i film», racconta Lazzaroni. Un’esperienza intensa, che proseguirà con la premiazione direttamente all’interno della casa circondariale, alla presenza dei registi vincitori. «È stato un momento importante anche sul piano umano», aggiunge il direttore artistico, «che ha contribuito a superare pregiudizi e ha mostrato una grande passione per il cinema da parte dei detenuti».

Un festival gratuito e aperto alla città

Due weekend, decine di proiezioni, incontri ed eventi collaterali, curati da Alessandro Madron. Tra questi l’appuntamento con le proiezioni a Materia Spazio Libero giovedì 14 maggio. Cortisonici si conferma un festival diffuso e accessibile, con ingresso gratuito e una forte vocazione alla partecipazione. «Come amministrazione siamo felici di sostenere il festival, anche attraverso la nostra presenza ai diversi appuntamenti», conclude il sindaco Galimberti, «perché rappresenta un momento importante di comunità e partecipazione».

Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità: quella di un festival capace di raccontare il presente attraverso il cinema breve, costruendo legami e aprendo nuovi sguardi sul futuro.

Tutto il programma di Cortisonici 2026

Giovedì 7 maggio

18:45

Limbosco

Vicolo Canonichetta, 5

APERITIVO CORTISONICO

20:45

Cinema Nuovo

CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI

1° SOMMINISTRAZIONE

23:30

Magazzini by Tumiturbi

Inferno presenta:

I miti infernali vol. 1

Tutto Werther Germondari

sarà presente il regista

Venerdì 8 maggio 18:45

Giardini Livellanza

Via Luigi Sacco, 5

APERITIVO CORTISONICO

20:45

Cinema Nuovo

CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI

2° SOMMINISTRAZIONE

23:30

Magazzini by Tumiturbi

INFERNO

Proiezioni difettose, scorrette, estreme

Sabato 9 maggio

18:45

Tumiturbi

Via de Cristoforis, 5

APERITIVO CORTISONICO

20:45

Cinema Nuovo

CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI

3° SOMMINISTRAZIONE + PREMIAZIONI

Giovedì 14 maggio

21:00

Materia Spazio Libero Varesenews

Via Confalonieri, 5 – Castronno

Cortisonici OFF

I cortometraggi vincitori Cortisonici 2026

Per prenotazione > CLICCA QUI

https://www.materiaspaziolibero.it/eventi

Venerdì 15 maggio

9:30

Cinema Nuovo

Cortisonici ragazzi

CONCORSO CORTOMETRAGGI UNDER 18

18:30

Biblioteca civica

Via Luigi Sacco, 5

DISTOPIE GRATUITE

Come viaggiare nel tempo senza curarsi di preservare la corretta linea temporale

Incontro con Luca Enoch, fumettista autore di Lilith

20:45

Cinema Nuovo

Focus “I’LL BE BACK – Cinema e viaggi nel tempo”

Notte Noir tra fiction e realtà

Gli imprescindibili: i 10 film sui viaggi del tempo da vedere una volta nella vita

Raccontati da Massimiliano Maltoni di Trieste Science+Fiction Festival

21:45

Cinema Nuovo

River – リバー、流れないでよ

di Junta Yamaguchi – Giappone, 2023, 86’

23:30

Cinema Nuovo

La jetée

di Chris Marker – Francia, 1962, 28’

Film sonorizzato dal vivo da Golgi

Sabato 16 maggio

9:30

Cinema Nuovo

Cortisonici ragazzi “Academy”

CONCORSO CORTOMETRAGGI UNIVERSITARI

20:45

Cinema Nuovo

Focus “I’LL BE BACK – Cinema e viaggi nel tempo”

Incontro con l’astrofisico Luca Perri

La fisica dei viaggi nel tempo – pensa quadrimensionalmente, Marty!

Intervista a cura di Maurizio Melis

21:45

Cinema Nuovo

QEDA – Man Divided

di Max Kestner – Danimarca, Finlandia, Svezia. 2017, 87’