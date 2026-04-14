Cinema lombardo, 20 milioni di euro dal 2023: bandi, sale e nuovi pubblici

Circa 20 milioni di euro in tre anni — dal 2023 a oggi — per sostenere il comparto cinematografico lombardo. È il bilancio degli interventi di Regione Lombardia su produzione, sviluppo, sale e promozione culturale, presentato nel corso del convegno “Locale e globale, pubblico e privato: i fondi per le produzioni cinematografiche in Lombardia”, organizzato a Palazzo Reale a Milano.

All’iniziativa ha partecipato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, che ha illustrato le linee dell’impegno regionale nel settore: “Fin dall’inizio del mandato abbiamo scelto di investire in modo strutturale sul cinema, rafforzando il ruolo della Lombardia come territorio attrattivo e competitivo”. L’assessore ha poi sottolineato il ruolo delle sale cinematografiche come “punti di riferimento per le comunità” e annunciato la continuità degli investimenti per la formazione di nuovi pubblici, in particolare tra le giovani generazioni.

Il bando “Lombardia per il Cinema”

Il principale strumento di intervento è il bando “Lombardia per il Cinema”, finanziato con risorse del Programma FESR 2021-2027. La prima edizione, nel 2023, ha stanziato 3 milioni di euro e finanziato 19 progetti tra lungometraggi, opere seriali — incluse produzioni di animazione — e documentari. Tra i titoli sostenuti figurano opere presentate alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, al Festival di Locarno e al Noir in Festival, e distribuite su Rai, RaiPlay, Sky Arte e Prime Video.

Una seconda edizione del bando è attualmente in fase di istruttoria, con altri 3 milioni di euro disponibili e gli esiti attesi entro maggio. È stato avviato inoltre un primo intervento dedicato allo sviluppo delle opere audiovisive, con una dotazione di 300.000 euro e 16 progetti già finanziati. Nel solo 2025, il settore cinema ha ricevuto da Regione Lombardia oltre 10 milioni di euro.

Sale e Lombardia Film Commission

Parallelamente alla produzione, la Regione ha investito 11 milioni di euro sul sistema delle sale cinematografiche e dei teatri, per interventi di adeguamento strutturale e innovazione tecnologica. Sul fronte della governance, è stato avviato il rilancio della Lombardia Film Commission, con la nomina di Mariagrazia Fanchi alla presidenza e, tramite bando pubblico, di Angela D’Arrigo come direttrice.

L’azione regionale comprende anche iniziative di promozione culturale: l’Avviso Unico Cultura sostiene festival e rassegne, il programma Next finanzia la programmazione di qualità nelle sale lombarde, mentre il progetto Schermi di classe è rivolto alle scuole e alle nuove generazioni.