Cinque appuntamenti da non perdere nel martedì di Radio Materia

Siamo tornati, ritemprati dalle vacanze di Pasqua, con cinque nuovi appuntamenti da non perdere sulla nostra webradio www.radiomateria.it.

Il menù del martedì propone la storia di Margherita e della sua battaglia contro il tumore, il ritorno dei Provinciali con Paolo Bianchi e la storia di come ha trasformato un’edicola in un centro logistico dove arriva di tutto, la nuova puntata di Soci All Time con l’esperienza di Mondi Connessi, la Biblioteca di Materia con Ferdinando Giaquinto e ABC, l’appuntamento serale con Gian Paolo De Tomasi.

13,30 – 0048 Missioni is Possible

Iniziamo il pomeriggio con la storia di Margherita, una 0048 che ha trasformato la sua terza vita dopo la scoperta del tumore al polmone in una esperienza ricca di cambaimenti radicali.

15,15 – Provinciali

Pokémon, logistica e visione: così Paolo Bianchi ha rivoluzionato l’edicola di famiglia. Dalla gestione di 78.000 pacchi all’anno alla “febbre” per gli oggetti di tendenza che attirano clienti da tutta Italia: Paolo Bianchi racconta a Provinciali come un ragazzo della “Generazione Z” ha trasformato la storica rivendita di piazza Repubblica in un hub logistico e creativo dove il contatto umano vince sul virtuale.

16,30 – Soci All Time

La trasmissione realizzata in collaborazione con CSV Insubria ci porta tra Lonate Pozzolo e Gallarate con Isabella Zonca che ci racconta della realtà dinamica di Mondi Connessi, un’associazione Non Profit fondata con l’obiettivo di favorire la nascita e lo sviluppo sostenibile di servizi a favore di bambini e ragazzi autistici del territorio di Varese e Nord Milano. Tra questi c’è anche la pizzeria di Gallarate StraFico che sta riscuotendo un grande successo grazie al team di ragazzi e ragazze che ci lavora.

18,30 – Giornale Radio

18,45 – La biblioteca di Materia

Dove ci porterà in questa nuova puntata il bibliotecario di Varesenews Ferdinando Giaquinto? Nella Lombardia austriaca e alla corte di Maria Teresa d’Austria, naturalmente. Sempre e rigorosamente attraverso i libri della biblioteca di Materia.

21,00 – ABC

Gian Paolo De Tomasi e la sua squadra è pronta ad accompagnarvi in un viaggio che passa dalla lettera X tra canzoni (Vivo o morto o X) e aneddoti divertenti (X Files, xilofoni, X Factor).

NUOVE USCITE PODCAST

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