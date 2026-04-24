Cinquemila in festa per la Varese School Cup: vince il Daverio Casula al supplementare sul Ferraris

Un Palazzetto da brividi, con 5.000 spettatori sugli spalti, e un verdetto arrivato solo dopo un tempo supplementare. La quarta edizione della Varese School Cup si chiude con il trionfo del Daverio Casula, che in una finale tiratissima supera il Liceo Ferraris per 42-39, bissando il successo dello scorso anno e portando il bilancio totale dello storico “derby” sul 2-2 con gli “scientifici” vincenti nel 2023 e 2024.

La partita: decide la lunetta

Dopo una gara d’intensità agonistica rara per un torneo studentesco (la grinta è risultata superiore alla parte tecnica), i tempi regolamentari si sono chiusi in perfetta parità a quota 38. Nel supplementare, a fare la differenza è stata la lunetta: Nantah ha messo a segno tre tiri liberi decisivi (sui sei tentati), portando i suoi avanti di quel tanti che è bastato per centrare il successo. Nel finale è stato decisivo anche un fallo antisportivo fischiato ai danni di un difensore del Ferraris su Nantah e consegnato un possesso chiave al Daverio Casula. L’ultimo brivido lo ha regalato Piccoli, il migliore dei suoi (bene anche Franceschet in regia e Fidanza, che ha fatto il possibile per contenere il pivottone Ewanke), con una tripla sulla sirena finita fuori di un soffio, che ha dato il via alla festa dei ragazzi di via XXV Aprile. Ewanke era forse il giocatore più atteso: 18 anni, nazionale del Camerun e tesserato Varese Academy, ha disputato anche il torneo Next Gen di Eurolega.

Non solo basket: show e commozione

La giornata a Masnago, iniziata al mattino con le semifinali (che hanno visto cadere il Liceo Manzoni e lo Stein di Gavirate), è stata una celebrazione dello sport a 360 gradi con esibizioni di ballo, alla star game femminile tra le ragazze che hanno disputato la School Cup e con l’assegnazione dei diversi premi.

Dance Crew: vittoria per il Liceo Ferraris, che ha vinto la competizione tra i corpi di ballo scolastici. Per esprimere il risultato sono arrivati circa 7mila voti.

Three Points Contest: successo ancora per il Ferraris grazie alla mano caldissima di Stefano Bosio.

Il ricordo: un momento di profonda commozione ha unito tutto il palazzetto nel ricordo di Matteo Syku, lo studente del Ferraris scomparso due settimane fa. Alla presenza della famiglia, il premio per il miglior tifoso è stato assegnato proprio al Liceo Scientifico.

Un evento da record

Il colpo d’occhio di Masnago ha attirato anche i media nazionali, con le telecamere di Sky e Rai a documentare il record di presenze. In parterre, molti volti noti della pallacanestro varesina: dal coach dell’Openjobmetis Ioannis Kastritis al capitano Matteo Librizzi insieme a Elisee Assui, fino alla leggenda del basket femminile Chicca Macchi. L’evento, organizzato da Il Basket Siamo Noi in collaborazione con la Pallacanestro Varese, si conferma un momento diventato ormai tradizione imprescindibile per lo sport giovanile e studentesco del territorio. Inutile dire che gli organizzatori danno fin d’ora l’appuntamento alla quinta edizione per il 2026-27.

Luci a Masnago

Si è parlato anche di School Cup nella puntata di giovedì 23 del nostro podcast “Luci a Masnago” dedicato alla Pallacanestro Varese. Oltre al momento della Openjobmetis, la trasmissione ha coinvolto Raffaella Demattè, manager della responsabilità sociale di Pallacanestro Varese, una delle persone più vicine – dal lato del club – al torneo interscolastico organizzato da Il basket siamo noi.