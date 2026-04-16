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Cislago, il Comune rilancia l’allarme truffe: “Finti incidenti per chiedere soldi ai cittadini”

Diversi casi segnalati negli ultimi giorni spingono l’amministrazione a lanciare un appello alla prudenza, soprattutto per proteggere le persone più anziane e vulnerabili

truffa anziana

A Cislago torna l’allarme truffe, con il Comune che invita i cittadini – in particolare le persone anziane – a prestare la massima attenzione dopo diversi episodi segnalati negli ultimi giorni. I raggiri, nel caso specifico, avvengono soprattutto tramite telefonate in cui i truffatori fingono situazioni di emergenza legate a familiari delle vittime.

La truffa del finto incidente

Il meccanismo è ormai noto ma continua a colpire. I malintenzionati contattano telefonicamente le vittime raccontando che un figlio, un nipote o un parente stretto è stato coinvolto in un incidente o si trova in difficoltà e ha bisogno urgente di denaro.

In alcuni casi, per rendere ancora più credibile la richiesta, viene fatta ascoltare una voce che può sembrare quella del familiare. Una tecnica che punta a generare panico e a spingere chi risponde ad agire senza verificare.

Con questo pretesto, i truffatori chiedono la consegna immediata di contanti o oggetti preziosi.

L’invito del Comune: “Verificare sempre”

Dal Comune arriva una raccomandazione alla prudenza e alla verifica. I truffatori, viene sottolineato, sono particolarmente abili nel manipolare le emozioni e creare situazioni di urgenza.

Tra le principali raccomandazioni: non consegnare mai denaro o beni preziosi a sconosciuti; non fidarsi di richieste urgenti ricevute al telefono; contattare direttamente il familiare coinvolto per verificare la situazione e in caso di dubbio, rivolgersi subito alle forze dell’ordine.

I numeri da contattare

Per segnalazioni o richieste di aiuto, il Comune ricorda i contatti utili sul territorio:

Carabinieri di Cislago: 0296382263 (orario diurno)
Polizia Locale di Cislago: 3351681086 (orario diurno)
Numero unico di emergenza: 112 (attivo 24 ore su 24)

L’importanza della prevenzione

L’amministrazione invita inoltre i cittadini a condividere queste informazioni con parenti e conoscenti, soprattutto con le persone più vulnerabili. Diffondere consapevolezza resta uno degli strumenti più efficaci per contrastare questo tipo di truffe, che fanno leva sulla paura e sull’urgenza per colpire.

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Pubblicato il 16 Aprile 2026
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