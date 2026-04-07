Cislago, visita guidata alle bellezze di Santa Maria della Neve

Domenica 12 aprile (dalle 16) la Pro Loco organizza un’interessante iniziativa per conoscere meglio una chiesa antica e particolare

Domenica prossima, 12 aprile la Pro Loco di Cislago ha organizzato (dalle ore 16) una visita guidata alla chiesa di S. Maria della Neve. La visita è un viaggio fra il medioevo e la controriforma attraverso la “lettura” dei preziosi affreschi devozionali raffiguranti anche soggetti rari principalmente eseguiti nel 1525.

Citata a partire dal 1256 come chiesa devozionale, sorta per la presenza di un affresco miracoloso della Vergine, l’antica chiesa divenne poi sede di una confraternita laica legata all’ordine degli Umiliati.

L’altare barocco presenta la rarissima immagine miracolosa della Madonna incinta o Madonna del Parto incorniciata da un pregevole altare ligneo intagliato e dalla preziosa predella dorata proveniente dalla famiglia Borromeo. La presenza di particolari soggetti fanno della chiesa di S. Maria della Neve un “unicum” in tutta la provincia di Varese.

La visita guidata dura circa un’ora e mezza e non richiede prenotazione; l’ingresso sarà a offerta libera con il ricavato che andrà a sostenere le diverse attività della Pro Loco di Cislago.