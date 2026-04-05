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Cittiglio, caduta in zona impervia: 58enne soccorso sul posto

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Varese e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), Soreu Laghi

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Oggi alle 13:18, lungo la SP8 in zona impervia a Cittiglio, si è verificata una caduta che ha coinvolto un uomo di 58 anni. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Varese e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), Soreu Laghi, con il coordinamento dell’unità locale. L’intervento è stato classificato come codice verde, indicando che la situazione non presentava criticità immediata. L’uomo ha ricevuto assistenza sul posto e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Le operazioni hanno visto la collaborazione tra ambulanza e squadre di soccorso alpino, che hanno monitorato la zona impervia garantendo la sicurezza del paziente fino al termine dell’intervento.

Foto di repertorio 

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Pubblicato il 05 Aprile 2026
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