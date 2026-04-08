Clima, da Regione 87 misure per l’adattamento: focus su acqua, salute e territorio

Regione Lombardia mette in campo una strategia articolata per affrontare gli effetti del cambiamento climatico. Sono 87 le azioni previste dalla Strategia Integrata Regionale di Adattamento al Cambiamento Climatico (SIRACC), presentata a Palazzo Lombardia dall’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, con l’intervento in collegamento del ministro Gilberto Pichetto Fratin.

Il piano, primo strumento di questo tipo adottato a livello regionale in Italia, si inserisce nel solco della Legge per il Clima (l.r. 11/2025) e punta a rafforzare la resilienza del territorio lombardo, riducendo la vulnerabilità di cittadini, imprese e infrastrutture. Cinque le aree prioritarie individuate: insediamenti umani, salute e sicurezza; infrastrutture; ecosistemi e foreste; agricoltura e attività economiche.

Tra le linee d’azione emergono interventi sulla gestione delle acque, con misure per regolare i livelli dei laghi in caso di crisi idrica, e sulla pianificazione urbana, con l’obiettivo di ridurre progressivamente le superfici impermeabili e favorire un uso più sostenibile del suolo. Centrale anche il tema della salute, con particolare attenzione agli effetti delle alte temperature e alla diffusione di malattie come la West Nile, che negli ultimi anni è diventata un problema di sanità pubblica.

Il piano prevede inoltre il monitoraggio degli effetti del caldo sul lavoro, con possibili limitazioni alle attività all’aperto in condizioni di rischio, e interventi in ambito agricolo per migliorare l’efficienza nell’uso della risorsa idrica e rafforzare la sostenibilità delle produzioni.

Non mancano azioni dedicate agli ecosistemi, con investimenti per la prevenzione e il ripristino dei danni a foreste causati da eventi estremi, incendi o dissesto idrogeologico.

«Intervenire sul clima implica la capacità di declinare le politiche pubbliche in ogni settore», ha sottolineato Maione, evidenziando come la strategia non sia solo un documento di analisi ma uno strumento operativo per orientare le future scelte regionali.

Per il ministro Pichetto Fratin, le misure adottate dalla Lombardia rappresentano un passaggio importante «per mettere in sicurezza quello che è il territorio modello e motore del Paese», richiamando l’attenzione sulla centralità della Pianura Padana nel sistema economico nazionale.

La strategia, elaborata con il supporto della Fondazione Lombardia per l’Ambiente, punta a tradurre dati e analisi in azioni concrete, con ricadute dirette su gestione del territorio, salute e sviluppo economico. Un quadro che, nelle intenzioni della Regione, dovrà guidare le politiche dei prossimi anni di fronte a una sfida climatica sempre più evidente.