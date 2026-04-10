Cocchiere: «Varese ha un paesaggio straordinario. Dobbiamo imparare ad ascoltare le sue fragilità»

Agronoma e paesaggista, specializzata nella progettazione di giardini e nel restauro di parchi di dimore storiche. La scelta professionale di Maria Paola Cocchiere è in sintonia perfetta con una parte dell’identità di Varese. Sono i parchi e i giardini a segnare le sue scelte. Sant’Ambrogio è stato il suo punto di partenza per estendere poi la propria crescita personale e professionale all’Europa con in testa la Francia. L’esperienza francese segna una tappa fondamentale del suo percorso, contribuendo a definire un approccio progettuale che integra tutela del patrimonio, cultura del paesaggio e salvaguardia della biodiversità.

Elegante, a tratti austera, si coglie bene il suo stile dalle frasi utilizzate per presentarsi sul suo sito parlando del lavoro. “Progetta parchi e giardini dallo stile semplice e pulito, dove ogni intervento prende forma dalla riscoperta delle origini del luogo, in armonia con gli elementi preesistenti”.

Maria Paola Cocchiere, come si presenterebbe a chi non la conosce?

«Sono agronoma, iscritta all’ordine degli agronomi di Varese, specializzata nella progettazione di giardini e nel restauro dei parchi storici. Sono consigliera comunale a Varese da dieci anni e presidente della commissione Lavori pubblici».

Che percorso di studi ha fatto?

«Dopo il liceo socio-psicopedagogico a Varese sono andata a Milano, alla facoltà di Scienze agrarie, poi a Torino per la laurea magistrale in Architettura del paesaggio. Ho proseguito con un master di secondo livello in cura, gestione e valorizzazione di parchi e aree archeologiche, e poi con un master internazionale all’Università di Versailles, sul patrimonio e il paesaggio. Ero l’unica italiana. È stata un’occasione straordinaria: in Francia la valorizzazione del patrimonio culturale del paesaggio è una cultura profondamente radicata, molto più che da noi».

Come mai questa passione per i giardini storici?

«Varese ti dà tanto e dimostra tanto. Pensiamo alle ville storiche, ai sette laghi, ai parchi: c’è un verde che ha un valore enorme anche dal punto di vista paesaggistico. Me ne sono resa conto davvero quando i miei colleghi francesi venivano qui e se ne innamoravano. Poi c’è un aspetto che mi ha sempre attratto: è un lavoro nel bello, dove dietro ogni giardino, ogni villa, ci sono storie e personaggi. Hai la possibilità di camminare in quei luoghi e immaginare le vite di chi li ha abitati, perché quei luoghi sono anche frutto delle persone che li hanno creati».

Come descriverebbe il suo lavoro a chi non ne sa niente?

«Faccio una precisazione: mi sono specializzata nel restauro, non nella progettazione di nuovi spazi. E c’è una differenza fondamentale. Come diceva una mia professoressa: la mano del buon restauratore è quella che non si vede. Restaurare un parco storico significa custodire qualcosa di prezioso senza voler lasciare un segno a tutti i costi. Oggi preservare è un gesto altrettanto coraggioso che creare qualcosa di nuovo. Forse anche più coraggioso. Detto ciò, il mio lavoro consiste nel recuperare questi luoghi e adattarli al contesto di oggi: la biodiversità, il cambiamento climatico, la necessità di gestire un patrimonio vegetale vivente che muta nel tempo. La mia formazione doppia, da agronoma e da architetta del paesaggio, mi dà gli strumenti per affrontare entrambe le dimensioni: quella scientifica e quella progettuale».

C’è un docente o un libro che considera decisivo nella sua formazione?

«Ce ne sarebbero tantissimi. Penso a Maria Chiara Pastore, la mia tutor di ricerca al Politecnico di Milano, dove ho lavorato sulla costruzione di piattaforme digitali per la gestione del verde urbano nei 133 comuni della Città metropolitana: mi ha dato un’impostazione scientifica rigorosa. Poi il direttore del master di Versailles, e Chiara Santini è professoressa ordinaria di storia dei giardini e dell’architettura del paesaggio all’École nationale supérieure de paysage di Versailles. Quella di Versailles è una delle scuole più riconosciute al mondo per il restauro dei giardini storici, e molti professionisti italiani sono passati di lì. Potrei andare avanti a lungo».

Che rapporto ha con Varese, da un punto di vista affettivo e professionale?

«Varese è la mia città, è dove vivo, dove ho la mia famiglia. E come consigliera comunale ci sono molto legata. È una città in cui credo profondamente, ed è questo che mi ha spinto a impegnarmi nell’amministrazione. Professionalmente lavoro altrove».

Varese sta valorizzando abbastanza il suo patrimonio verde?

«Non è mai abbastanza, si può sempre fare di più. Detto questo, ricordo che in passato fu prodotto un documento importante, che poneva l’accento sulle caratteristiche identitarie di Varese: il paesaggio, le ville storiche, il sistema dei laghi. Credo che qualcosa si stia facendo e che ci sia la volontà di andare nella direzione giusta. L’importante è provarci e continuare a farlo».

Quali sono i luoghi della città che sente più rappresentativi della sua idea di bellezza urbana?

«Le ville storiche, i giardini, ma devo aggiungere una cosa: non si può ragionare solo su questi luoghi di eccellenza. Bisogna considerare tutta la città, cercare di rendere il verde accessibile ovunque, non solo nei contesti storici più pregiati».

Come è arrivata alla scelta di impegnarsi in consiglio comunale?

«Non sono mai stata una persona particolarmente vicina alla politica. La volontà è nata dal dire: perché no? Credo che ognuno debba cercare di fare la propria parte, di cambiare le cose anche nel piccolo. Ho sempre portato avanti la mia professione e i miei studi, ma ho sempre pensato che fosse giusto dare un contributo civico. I francesi mi hanno insegnato che è giusto esprimere il proprio pensiero, dire se le cose vanno o non vanno. Ho iniziato come lista civica e ho mantenuto quel profilo nel tempo».

Com’è cambiato il suo ruolo da quando è entrata in consiglio comunale, nel 2016?

«Ho mantenuto una continuità sotto il profilo civico, indipendentemente dal contesto in cui mi sono presentata. Prima presiedevo la commissione Verde, oggi quella Lavori pubblici: le tematiche sono abbastanza simili, lo sguardo è cambiato un po’, ma la sostanza no».

Da presidente della commissione Lavori pubblici, come gestisce il confronto tra le parti politiche e la necessità di prendere decisioni?

«Ho introdotto le commissioni itineranti: portare i commissari direttamente sui luoghi, come abbiamo fatto per l’ex caserma o per il Macello, permette di capire davvero cosa si sta facendo. Non sempre è facile spiegare a parole un progetto complesso. Mostrandolo fisicamente, si riesce a trasmettere la reale dimensione di ciò che si sta costruendo. Questo, per me, funziona».

I cantieri vengono spesso percepiti solo come disagi. Come si può far capire che valore hanno?

«Portando le persone sul campo, come dicevo. E poi investendo nella comunicazione: mostrare come la città sta cambiando, rendere visibile il processo. Ma soprattutto coinvolgere i cittadini, farli sentire parte di questo cambiamento. Non semplici osservatori, ma protagonisti».

Alcune voci contestano alla sua commissione la tendenza a rallentare o rinviare i lavori. Cosa risponde?

«Rispondo che sono in contatto con tutti i consiglieri, che ho sempre accolto ogni richiesta di confronto e che resto assolutamente disponibile. Il dibattito, per me, non è una cosa negativa: non dobbiamo pensarla tutti allo stesso modo, e il confronto può essere utile e costruttivo. Nel momento in cui si vuole discutere, io ci sono. Lo possono dimostrare anche le commissioni svolte finora».

Qual è il cantiere o il dossier più delicato che ha seguito?

«Non saprei indicarne uno in particolare: sono tutti complessi, ognuno per ragioni diverse. La macchina dell’amministrazione pubblica è di per sé complessa, e ogni dossier ha la sua specificità. Sarebbe riduttivo sceglierne uno».

E quello di cui è più orgogliosa, quello su cui sente di aver lasciato un segno?

«La caserma Garibaldi mi ha dato soddisfazione: ricordo l’incontro con la direttrice dell’Archivio del Moderno, fu un momento importante. Ma dico anche Villa Baragiola: il lavoro di social housing, il modo in cui verrà restaurato il parco, il fatto che questi luoghi potranno essere resi accessibili a utenze diverse, comprese persone con fragilità. Questo, per una questione di deformazione professionale forse, mi piace molto. Il merito però non è mai del singolo: è sempre della squadra, della rete che si costruisce intorno a un progetto».

Recentemente ha organizzato a Palazzo Estense un workshop sulla fragilità urbana. Perché questo tema?

«Nasce direttamente dal lavoro sul PGT. Credo che il nuovo Piano di governo del territorio debba affrontare seriamente due aspetti: il verde e l’inclusività. Il workshop si inseriva in questa visione. La cosa che lo ha reso diverso è che non c’erano relatori: l’obiettivo era ascoltare le associazioni, farle parlare davvero tra di loro. È qualcosa che sento spesso sottovalutato. E devo dire che ho imparato moltissimo».

Cosa è emerso concretamente?

«Elementi puntuali e temi più generali. Erano presenti associazioni di ipovedenti, persone in sedia a rotelle, realtà con fragilità molto diverse. Abbiamo diviso il lavoro in due gruppi, uno sulla viabilità e i trasporti, uno sui servizi, e dopo circa un’ora di lavoro ci siamo confrontati. È emerso, ad esempio, il problema delle fermate degli autobus per chi non vede: non vengono comunicate in modo accessibile. Si è discusso della possibilità di collegare i nuovi mezzi geolocalizzati con sistemi di comunicazione in tempo reale per le fermate. E poi l’idea di ripristinare una commissione per la rimozione delle barriere architettoniche. Le città stanno cambiando e devono diventare sempre più inclusive: creare città “one health” è una priorità, non un’opzione».

A un anno dalla fine del mandato, quale segno vorrebbe lasciare?

«Un PGT che sia rispettoso del verde e il più possibile inclusivo: è un lavoro lungo, che non si conclude in un giorno, ma voglio che lo strumento che lasciamo sia all’altezza di questi obiettivi. E poi un tema più generale, che mi sta molto a cuore: la necessità di fare rete. Fare rete significa creare integrazione sociale, rispondere alle nuove fragilità che la società ci presenta. Le persone vivono sempre più sole, le fragilità aumentano. Costruire connessioni, a tutti i livelli, è forse la cosa più importante che si possa fare oggi».

Come vorrebbe la Varese tra dieci anni?

«Una città “one health”, dove la natura e il paesaggio siano un richiamo a uno stile di vita corretto. Se in questi anni ci prendiamo cura del nostro territorio, se lo salvaguardiamo davvero, questo può diventare un indirizzo per tutto il resto: per il modo in cui viviamo, per il modo in cui stiamo insieme».