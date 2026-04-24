Coccinelle contro la takahashia japonica: inizia a Busto Arsizio la lotta all’insetto infestante

Busto Arsizio schiera le coccinelle per combattere la Takahashia japonica. Sono partiti oggi – venerdì 24 aprile – gli interventi dell’ufficio Ecologia per contrastare la diffusione dell’insetto infestante di origine asiatica che, ormai da diversi anni, colpisce il patrimonio arboreo cittadino. La strategia scelta dal Comune non prevede l’utilizzo di prodotti chimici, bensì un approccio biologico e sostenibile per tutelare la salute delle piante e l’ambiente urbano.

La strategia del controllo biologico

L’amministrazione ha deciso di puntare sulla natura per risolvere il problema. L’intervento consiste nella liberazione di esemplari di coccinellidi, predatori naturali che si nutrono della Takahashia, limitandone così lo sviluppo e la proliferazione in modo spontaneo. Questa “arma biologica” permetterà di ripulire i rami senza impattare sull’ecosistema cittadino, intervenendo in maniera mirata laddove l’infestazione è più evidente.

I quartieri e le vie interessate

Il piano d’azione copre diverse aree del territorio comunale, toccando i quartieri di Santa Croce, Beata Giuliana, Sant’Edoardo e San Giuseppe, oltre ad alcune zone del centro. Nello specifico, i rilasci dei predatori interesseranno via Busona, via Milazzo, viale Montello, via Madre Teresa di Calcutta, corso Italia, l’angolo tra via Einaudi e via Mazzini e l’incrocio tra via Bernardino de Bustis e viale Boccaccio.

Come riconoscere l’insetto

«L’ufficio Ecologia ha scelto un approccio sostenibile – spiega Orazio Tallarida, assessore e coordinatore dell’intervento – tramite l’utilizzo di esemplari di coccinellidi che si ciberanno naturalmente della takahashia limitandone lo sviluppo». L’infestante colpisce soprattutto le piante ornamentali, nutrendosi della loro linfa e indebolendole progressivamente. In questo periodo primaverile è facilmente riconoscibile per la comparsa di ovisacchi bianchi a forma di anello, simili a piccoli filamenti cotonosi, ben visibili lungo i rami.

Nessun pericolo per i cittadini

Dall’ufficio Ecologia arriva inoltre una rassicurazione importante per la popolazione: sebbene la Takahashia japonica possa apparire esteticamente sgradevole e dannosa per la vegetazione, non costituisce alcun tipo di pericolo per l’uomo o per gli animali domestici. L’intervento avviato in queste ore servirà esclusivamente a preservare la vitalità e la bellezza degli alberi cittadini.