“Coccole di bellezza” da ANDOS Varese un percorso di cura che va oltre la malattia

Un progetto che mette al centro il benessere delle donne colpite da tumore al seno, andando oltre la cura medica: è quello promosso da ANDOS Varese insieme al centro estetico “Coccole di bellezza” di Binago, guidato da Martina Quiriconi. Un’iniziativa gratuita che offre trattamenti di estetica oncologica e momenti di ascolto per accompagnare le pazienti durante e dopo le terapie.

Un sostegno concreto durante e dopo la malattia

L’associazione ANDOS Varese, con sede in via Maspero 10, porta avanti da anni attività di supporto per le donne operate al seno. Da questa esperienza nasce l’idea di integrare alle cure oncologiche anche un percorso dedicato alla cura di sé, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita.

«Non basta curare la malattia, occorre assicurare alle persone una buona qualità di vita» spiegano dall’associazione. In quest’ottica, il trattamento estetico complementare rappresenta un passo avanti significativo, un approccio che fino a pochi anni fa sarebbe stato difficile immaginare.

L’estetica oncologica: una disciplina in crescita

Il progetto si concretizza attraverso consulenze e trattamenti specifici eseguiti da Martina Quiriconi, estetista specializzata e formata presso OTI (Oncology Training International). Ogni intervento è studiato per rispettare le condizioni di salute delle pazienti, utilizzando protocolli sicuri e prodotti adeguati.

L’estetica oncologica aiuta a gestire gli effetti collaterali delle terapie, che spesso incidono sulla pelle e sull’immagine personale. Ma il valore del progetto va oltre l’aspetto estetico.

Ritrovare sé stesse attraverso la cura

Gli incontri diventano spazi di confronto e condivisione, in cui le donne possono ritagliarsi un momento per sé, lontano dalla dimensione della malattia. Le terapie, pur fondamentali, lasciano segni visibili che possono influire sull’autostima e sul benessere emotivo.

Quando l’immagine di sé cambia, entrano in gioco insicurezza e disagio. Per questo iniziative come “Coccole di bellezza” puntano a restituire alle donne una parte della propria identità, aiutandole a riconoscersi nuovamente.

Un progetto diffuso a livello nazionale

Il modello OTI è oggi presente in oltre 50 realtà ospedaliere, a conferma di una crescente attenzione verso un approccio alla cura che tenga insieme aspetti fisici e psicologici.

A Binago, il servizio è già molto richiesto: l’agenda è in continuo riempimento e per accedere ai trattamenti è necessario prenotare al numero 392 3448678.