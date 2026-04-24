Cocquio Trevisago celebra il 25 Aprile: memoria e partecipazione per la Festa della Liberazione
Cerimonia, corteo e interventi degli studenti per l’81° anniversario della Liberazione
Il Comune di Cocquio-Trevisago si prepara a celebrare il 25 Aprile con una mattinata dedicata alla memoria, alla riflessione e alla partecipazione della comunità, in occasione dell’81° anniversario della Festa della Liberazione.
La manifestazione prenderà il via alle ore 9.30 presso il cortile dell’Oratorio di Sant’Andrea, dove si terrà la cerimonia iniziale con l’appello dei dispersi in guerra, momento simbolico e toccante per ricordare chi non ha fatto ritorno.
Alle 9.50 partirà il corteo a piedi, accompagnato dal Corpo Musicale Gaviratese, che attraverserà il paese fino a raggiungere il monumento ai caduti presso il palazzo comunale. Qui si svolgerà la deposizione della corona, seguita dalla conclusione ufficiale della cerimonia.
Particolarmente significativo sarà il coinvolgimento degli alunni delle scuole, protagonisti con i loro interventi, a testimonianza dell’importanza di trasmettere alle nuove generazioni i valori della memoria e della democrazia.
L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’ANPI, l’Amministrazione comunale e il Gruppo Alpini, realtà da sempre impegnate nella conservazione della memoria storica.
A fare da cornice alla celebrazione, anche il richiamo a testimonianze dirette della guerra, come gli stralci di diario di un giovane varesino prigioniero in Germania tra il 1943 e il 1945, che offrono uno spaccato intenso e autentico delle sofferenze vissute durante il conflitto.
Un appuntamento che rinnova il valore del 25 Aprile come momento fondativo della Repubblica italiana, invitando tutta la cittadinanza a partecipare.
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