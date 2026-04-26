Cocquio Trevisago unita nel segno della Libertà: il racconto del 25 Aprile

Una celebrazione sentita e partecipata ha visto sfilare a Cocquio Trevisgo fianco a fianco istituzioni, associazioni e le nuove generazioni per onorare la Festa della Liberazione.

Il 25 aprile2026 a Cocquio Trevisago non è stata solo una data sul calendario, ma un momento di profonda riflessione collettiva. La comunità si è ritrovata unita per celebrare i valori di libertà e democrazia, con una viva partecipazione degli alunni delle scuole del paese.

Le celebrazioni sono iniziate presso l’Oratorio di Sant‘Andrea, luogo scelto per il primo momento solenne: la lettura e il ricordo dei nomi dei caduti di Cocquio Trevisago. Un elenco che non è solo storia, ma memoria viva del sacrificio locale per la libertà di tutti.

Il corteo si è poi snodato per le vie del paese, accompagnato dalle note solenni della Banda Musicale di Gavirate, fino a raggiungere la sede del Municipio. Qui, davanti al Monumento ai Caduti, il sindaco Danilo Centrella ha deposto una corona d’alloro, simbolo di rispetto e riconoscenza.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco, il vice sindaco e alcuni consiglieri dell’Amministrazione Comunale, il Gruppo Alpini e un rappresentante dell’ ANPI, le Forze dell’ Ordine e alcuni insegnanti.

Nei discorsi ufficiali, le autorità hanno voluto lanciare un messaggio chiaro ai cittadini: l’importanza della pace e della libertà non è mai scontata. È stato rivolto un invito sentito ad amare il Tricolore e la Patria, non come concetti astratti, ma come impegno quotidiano di cittadinanza attiva.

I veri protagonisti della manifestazione sono stati gli alunni della Scuola Primaria “Innocente Salvini” e della Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri”. In particolare, si è distinta la presenza dei consiglieri del CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze) e del gruppo CiviCamente, simboli dell’impegno civico giovanile.

I momenti più toccanti sono stati offerti proprio dai ragazzi, che hanno saputo commuovere i presenti attraverso la recitazione di poesie sulla pace, spunti significativi di riflessione profonda sulla fratellanza, e l’esecuzione musicale di “La guerra di Piero” e “Riva bianca, riva nera” hanno risuonato nel silenzio della piazza, ricordando a tutti l’assurdità di ogni conflitto. A suggello di questo momento di condivisione, gli alunni hanno distribuito a tutti i partecipanti delle bandierine tricolori, realizzate e colorate a mano da loro stessi durante le ore di lezione. Un piccolo ma potente simbolo di come la scuola sappia trasmettere, con creatività e passione, le basi della nostra identità nazionale.

“La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare.”

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti coloro che hanno reso questa celebrazione un esempio civico di comunità.