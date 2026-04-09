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Come costruire un giardino pieno di biodiversità? Se ne parla a Ispra

Sabato 11 aprile l’agronomo Raffaele Orrù spiegherà come realizzare cortili attenti alla natura, con più biodiversità e meno manutenzione

fiori
Incontri

11 Aprile 2026

L’agronomo Raffaele Orrù torna all’Hotel Europa di Ispra sabato 11 aprile alle 18:00 con il suo incontro Pigri tra i fiori: un appuntamento dedicato agli appassionati di giardinaggio che cercano consigli pratici su come realizzare giardini attenti alla natura, con più biodiversità e meno manutenzione.

Per l’occasione, quest’anno Raffaele Orrù presenterà anche un progetto su una piccola area verde situata proprio a Ispra.

L’incontro rientra nella manifestazione Paesaggio in rassegna: il ciclo di eventi che ogni anno vede esperti e appassionati di giardini e natura ritrovarsi sulle sponde del Lago Maggiore per discutere coi cittadini di paesaggio, di sviluppo attento all’ambiente e di benessere delle comunità locali.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione culturale europea del Jrc di Ispra e dal Jrc Garden Club.

Organizzato da

9 Aprile 2026
Redazione VareseNews
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