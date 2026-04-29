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“Come deve essere il lavoro per essere come deve?”, convegno alla LIUC con UCID

L'incontro, venerdì 8 maggio, alle 17, si propone di offrire un momento di riflessione e confronto sui temi dell’etica, della responsabilità e della qualità delle relazioni nei contesti lavorativi e istituzionali

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“Come deve essere il lavoro per essere come deve?, Giustizia delle relazioni: etica e responsabilità nell’agire organizzativo”, promosso da LIUC – Università Cattaneo – tramite il Centro Pastorale Pier Giorgio Frassati – con UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) venerdì 8 maggio, alle 17, si propone di offrire un momento di riflessione e confronto sui temi dell’etica, della responsabilità e della qualità delle relazioni nei contesti lavorativi e istituzionali.

Tra i relatori interverranno il card. Angelo Bagnasco, consulente ecclesiastico di UCID Nazionale, S.E. mons. Maurizio Malvestiti, vescovo di Lodi e consulente ecclesiastico di UCID Gruppo Lombardo, il dott. Fabio Storchi, presidente della sezione UCID di Reggio Emilia ed ex presidente di Federmeccanica e l’ing. Aldo Fumagalli presidente UCID Gruppo Lombardo, che porteranno un autorevole contributo sui temi oggetto del convegno .

L’approccio teologico (con don Walter Magnoni) dialogherà con la riflessione organizzativa del lavoro (Eliana Minelli) e, insieme al contributo testimoniale (Luisa Bove, Elena Salda e Fabio Storchi), si tenterà
un approdo autorevole ed esaustivo sul tema. La presenza significativa del mondo ecclesiale nelle persone di Sua Eminenza il cardinale Angelo Bagnasco, assistente nazionale UCID, e di Sua Eccellenza il vescovo Maurizio Malvestiti, assistente regionale UCID, vogliono esprimere la vicinanza, la passione e l’interesse della comunità ecclesiale al mondo del lavoro.

 

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Pubblicato il 29 Aprile 2026
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