Come nasce la scuola della speranza a Gede, a Porto Valtravaglia l’incontro con Merisha for Kenya

Un viaggio per conoscere il villaggio di Gede e il sogno di una nuova scuola per oltre 140 bambini. Domenica 19 aprile, dalle 15:00 alle 18:00, gli spazi di Scambio srl a Porto Valtravaglia ospitano l’incontro In Kenya un sogno diventa realtà, un appuntamento dedicato al progetto portato avanti dall’associazione Merisha for Kenya nel piccolo paese vicino alla costa dell’Oceano Indiano.

Al centro dell’incontro ci sarà il racconto del lavoro di Merisha for Kenya a Gede, dove l’associazione è impegnata nel sostenere una scuola che offre ai bambini un’istruzione e almeno un pasto nutriente al giorno quasi del tutto gratuitamente (i genitori devono versare solo una quota simbolica). Ora l’obiettivo di Merisha for Kenya è costruire una nuova scuola sicura e accogliente in cui i bambini possano crescere e immaginare il proprio futuro.

Il progetto, già raccontato anche in un approfondimento a cura di Lorenzo Franzetti e pubblicato da VareseNews, è tenuto in vita dall’impegno costante di volontari, professionisti, famiglie ed è sostenuto dalle donazioni dei sostenitori.

https://www.varesenews.it/tag/amani-for-gede/

Durante il pomeriggio a Porto Valtravaglia interverranno la presidente Francesca Tria e alcuni volontari dell’associazione, che condivideranno esperienze e immagini dal Kenya.

Come partecipare

L’incontro si svolge presso la sede di Scambio srl in via Roma 80 a Porto Valtravaglia. La partecipazione è gratuita, ma è consigliata l’iscrizione online a questo link.