Come rilanciare il commercio a Saronno? La minoranza porta la discussione in Consiglio comunale

Questa sera, martedì 28 aprile, in occasione della seduta del Consiglio Comunale di Saronno convocata per le 20, il tema del rilancio del commercio cittadino tornerà al centro del dibattito con una mozione presentata dai consiglieri di Forza Italia – PPE, Rienzo Azzi, Agostino De Marco, Lorenzo Azzi, e dal consigliere indipendente Luca Amadio, con l’obiettivo di delineare le linee guida per il rilancio del commercio in città.

La premessa: la crisi del commercio cittadino

Il commercio di prossimità è considerato un elemento fondamentale per la vitalità economica di una città, contribuendo in maniera determinante al suo sviluppo e alla creazione di valore economico. Tuttavia, scrivono i firmatari della mozione, «negli ultimi anni, il centro di Saronno ha visto una progressiva perdita di attrattività, con la chiusura di numerose attività storiche e una crescente difficoltà nel trovare nuovi operatori commerciali disposti ad investire nella zona. Nonostante gli sforzi dell’amministrazione, tra cui l’organizzazione di eventi e manifestazioni, la risposta da parte dei negozi è stata spesso deludente. Eventi che attirano molti visitatori non si traducono automaticamente in un aumento delle vendite. A questo si aggiunge una mancanza di una comunicazione adeguata e strutturata, che potrebbe valorizzare meglio le iniziative in programma».

Una strategia strutturale per il rilancio

La mozione sottolinea che il rilancio del commercio in città non può avvenire attraverso soluzioni temporanee, ma necessita di una strategia strutturale basata su un miglioramento concreto dell’attrattività e dell’accessibilità della città. «Saronno, che storicamente ha avuto una forte vocazione commerciale, risulta oggi indebolita da scelte amministrative che hanno reso difficoltoso l’accesso al centro, come la presenza della Ztl (zona a traffico limitato), la quale necessiterebbe di un piano parcheggi organico per renderla più funzionale».

Tra le principali problematiche segnalate dalla mozione la scarsa organizzazione della viabilità, la mancanza di parcheggi in prossimità del centro, e la necessità di potenziare la sicurezza urbana, sia in termini di percezione che di realtà. Un altro tema fondamentale sottolineato nella proposta del centrodestra e Amadio riguarda il decoro urbano: «Non esiste infatti un piano coordinato che definisca chiaramente gli interventi, le priorità e gli standard qualitativi per il miglioramento degli spazi pubblici».

Anche la struttura amministrativa della città risulta insufficiente, con il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) che soffre di un sotto-dimensionamento del personale rispetto ad altri uffici comunali, come quello della cultura, il che limita le possibilità di azione in ambito commerciale.

Gli interventi proposti

La mozione avanzata dai consiglieri propone quindi una serie di azioni concrete e mirate per il rilancio del commercio in città, tra cui superare l’approccio basato principalmente su eventi e manifestazioni, orientando le politiche commerciali verso interventi strutturali e permanenti; sviluppare un piano organico di rilancio commerciale, con l’obiettivo di restituire a Saronno una chiara identità come città commerciale; migliorare l’accessibilità al centro cittadino, con una revisione della viabilità e il potenziamento dei parcheggi di prossimità.

«E’ necessario inoltre rafforzare la sicurezza urbana, intervenendo anche sulla percezione di sicurezza nelle aree commerciali – propongono i firmatari del documento – Garantire elevati standard di decoro urbano, attraverso un piano coordinato di interventi di pulizia e manutenzione.

Incentivare l’insediamento e lo sviluppo di attività di somministrazione, promuovendo l’utilizzo degli spazi esterni e migliorando la vivibilità del centro. Promuovere l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici nelle aree centrali, in risposta alla crescente domanda di infrastrutture moderne. Avviare un confronto strutturato con le associazioni di categoria e i cittadini per raccogliere suggerimenti e supporto.

Organizzare una distribuzione trasparente dei proventi derivanti dalla tassa di soggiorno, che dovrebbe contribuire al finanziamento delle iniziative di rilancio».

La sfida per il futuro

Il rilancio del commercio in Saronno rappresenta una sfida importante, che richiede un’azione decisa e coordinata da parte delle istituzioni. La proposta avanzata oggi in Consiglio Comunale cerca di andare oltre le soluzioni temporanee, puntando su un piano di sviluppo sostenibile che possa riportare il centro cittadino al centro dell’attenzione di residenti e visitatori.

«Con una visione chiara, l’impegno per la sicurezza e il decoro, e una maggiore attenzione alle esigenze degli operatori commerciali, Saronno potrebbe riscoprire la sua vocazione commerciale e rilanciarsi come punto di riferimento per il commercio locale e per i cittadini che desiderano vivere e fruire della città», concludono i consigliori di minoranza che hanno proposto la mozione.