Comunità Montana Valli del Verbano promuove un ciclo di incontri su “La natura che cambia”

L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto Bosco Clima, un percorso che coinvolge 25 Comuni del territorio e che mira a sviluppare una Strategia di Transizione Climatica innovativa. Tema della serata, specie aliene e scoiattoli

La Comunità Montana Valli del Verbano promuove un ciclo di incontri intitolato “La natura che cambia – Sfide e trasformazioni della biodiversità tra clima e globalizzazione”: sei appuntamenti in programma da aprile a novembre pensati per avvicinare i cittadini ai temi del cambiamento climatico e delle trasformazioni degli ecosistemi locali.

L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto Bosco Clima, un percorso che coinvolge 25 Comuni del territorio e che mira a sviluppare una Strategia di Transizione Climatica innovativa. Il progetto è realizzato dalla Comunità Montana Valli del Verbano in collaborazione con il Parco Campo dei Fiori, l’Università degli Studi dell’Insubria, il Centro Geofisico Prealpino e le associazioni LIPU e CAST, con il sostegno di Fondazione Cariplo nell’ambito del programma F2C. Al centro di Bosco Clima vi è il ruolo fondamentale delle foreste, considerate uno strumento chiave per affrontare le sfide del cambiamento climatico, sia in termini di adattamento sia di mitigazione. Un patrimonio naturale che caratterizza profondamente le Valli del Verbano e che richiede oggi attenzione, conoscenza e azioni condivise. (Maggiori informazioni sul sito https://boscoclima.vallidelverbano.va.it/ ).

Questo ciclo di incontri vuole essere un’occasione concreta per far comprendere meglio a chi vive sul territorio come la natura stia cambiando anche a livello locale, attraverso il contributo degli esperti che interverranno di volta in volta. Tutti gli appuntamenti si terranno a Rancio Valcuvia, presso la sala comunale di piazza Malcotti 1, con inizio alle ore 20.30.

Il primo incontro è in programma giovedì 30 aprile e vedrà la partecipazione di Adriano Martinoli, professore all’Università dell’Insubria, che interverrà sul tema “La guerra silenziosa degli scoiattoli”, affrontando il fenomeno delle specie aliene e i cambiamenti in atto nei nostri boschi con la drastica diminuzione del nostro scoiattolo rosso. Il calendario completo degli appuntamenti è disponibile nella locandina dedicata. La partecipazione agli incontri è aperta a tutti i cittadini interessati.