Con “Cucine Aperte” gli studenti di Cavaria sono i veri protagonisti del menù

Si chiama “Cucine Aperte” il progetto promosso da Cirfood, azienda che gestisce il servizio di ristorazione scolastica, che ha organizzato un incontro rivolto agli alunni della Scuola Primaria “E. Toti” di Cavaria con Premezzo, per presentare il nuovo menù stagionale e favorire un confronto diretto (l’immagine è d’archivio e generica).

L’iniziativa è stata guidata dal manager aziendale Davide Colombo, che ha illustrato le novità del menù, ponendo l’attenzione sulla qualità delle materie prime, sulla varietà delle proposte e sull’equilibrio nutrizionale dei pasti. Un momento pensato non solo per informare, ma anche per educare i ragazzi a una maggiore consapevolezza alimentare.

Gli alunni hanno partecipato attivamente all’incontro, intervenendo con domande, osservazioni e curiosità, dimostrando interesse e coinvolgimento verso le tematiche proposte. Al centro del progetto “Cucine Aperte” c’è infatti il loro diretto coinvolgimento.

Durante l’incontro è stata proposta l’elezione di un rappresentante per ogni classe, con il compito di raccogliere suggerimenti, osservazioni ed eventuali criticità legate alle nuove pietanze.

I rappresentanti prenderanno parte a incontri periodici, con cadenza trimestrale, insieme ai referenti del servizio, creando un canale diretto di dialogo tra alunni e azienda. L’obiettivo è migliorare costantemente il servizio mensa, ridurre gli sprechi tenendo conto delle esigenze e del gradimento degli studenti.

Un progetto che punta a rendere la mensa scolastica uno spazio di partecipazione e crescita, trasformando il momento del pasto in un’occasione di educazione e confronto. Uno speciale ringraziamento viene rivolto alla dirigente scolastica Deborha Salvo, “sempre disponibile ad accogliere proposte volte a favorire crescita formativa e personale degli alunni del suo istituto”.